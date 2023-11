¿Qué pasará con la futura reducción de la jornada laboral?

"Dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición". Bernard Shaw.

Recientemente venimos leyendo en la prensa diaria y escuchando en los medios de comunicación, en general, la posibilidad que existe en España de proceder a reducir la duración de la jornada laboral inicialmente a 37 horas y media, y en un futuro no lejano a 35 horas semanales y 4 días semanales.

El tema no es tan fácil como inicialmente puede parecer pues, el fijar la duración de una determinada jornada laboral semanal, va a exigir un debate en el que han de estar presentes el sector empresarial, la representación de los trabajadores, por medio de sus sindicatos, y el Gobierno. Varios actores sociales y no resultará sencillo llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes intervinientes.

Hay una pregunta que formulo, cual es ¿qué efecto puede tener la reducción de la jornada laboral sobre la productividad, positivo o negativo? Presumo que cada lector tendrá su opinión, teniendo en cuenta su posición en la sociedad actual. En los trabajos presenciales y en determinadas actividades profesionales, hemos de distinguir entre el estar presente y el hacer. Es evidente que no por permanecer muchas horas en el puesto de trabajo, calentando el asiento, se produce más. Hay que tener en cuenta la capacidad y preparación de cada trabajador en su actividad, lo cual está vinculado con la inteligencia y predisposición personal. Hemos de distinguir capacidad y prestigio, son cosas muy diferentes.

En otro orden de cosas, hay que tener presente y diferenciar las actividades en las que es posible cumplir horarios y en las que el cumplir el horario no es tan fácil. Ello lo conocen bien los profesionales liberales en general y especialmente los abogados, y hablo con conocimiento de causa, porque es la profesión, junto con la docencia, a las que me he dedicado en mi vida activa.

Mis compañeros de profesión saben perfectamente, y su familia lo sufre a diario, que en esta actividad profesional liberal, si me permiten esclavizante, dicho sea con el debido respeto, consideración y en estricto ánimo de defensa, el horario no existe porque la disposición es de 24 horas. Ya les anticipo que no es posible producir lo mismo, con menos horas de dedicación.

¿Qué pasará con los trabajos o actividades en los que se establecen objetivos o metas de productividad? Me pregunto: ¿Es posible producir igual dedicando menos horas? ¿Qué ocurre en los trabajos presenciales y en los trabajos remotos? ¿Cómo afecta la reducción de la jornada a la salud y a la productividad? ¿Es productivo reducir la jornada laboral? ¿Hay destrucción de empleo con la reducción de la jornada laboral?

Creo que es muy importante fomentar la productividad y reducir la precariedad. Escuchaba recientemente que uno de cada cuatro jóvenes están en causa de exclusión social. El tema no deja de ser sumamente preocupante, máxime cuando hay trabajos en situación de precariedad para jóvenes sobradamente preparados. Hay jóvenes que están súper preparados para el desempeño de sus puestos de trabajo, concretamente en cuanto a formación, el 40% tienen estudios universitarios.

El tema es tan delicado que surgen mil y una preguntas al respecto,y hay respuestas para todos los públicos. Hay gente pa tó, que dijo Rafael El Gallo. ¿Qué ha pasado en España con los contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos...?

Cuando disminuyen los ingresos salariales por principio, ello lleva aparejado, por regla general, la necesidad de buscar pluriactividad para obtener nuevos ingresos, y en general a trabajar más horas. Con lo cual me pregunto dónde está la reducción de jornada laboral y la disponibilidad de tiempo libre, cuando muchas familias trabajadoras están ahogadas.

Solamente me resta decir, para concluir estas breves líneas, que va a ser necesaria mucha paciencia, mucho diálogo social, mucho análisis y valoración con el objetivo de analizar y valorar hasta qué punto es beneficioso para los trabajadores y para el empleo.

Como dijo Nelson Mandela, les deseo "Que haya trabajo, pan, agua y sal para todos". Ánimo y salud. Tiempo al tiempo.

Pedro Bécares de Lera