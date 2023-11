Cuatro amnistías han hecho y con ésta serán cinco

Cuatro amnistías fiscales se han hecho en esta nación en democracia, mas fueron para ganar el perdón de quienes dinero negro tenían en el cajón. Eran ricos y famosos y a todos se perdonó por no declararlo a hacienda cual pobre trabajador.

Si los pueblos no conocen esa historia que han vivido, la condena a repetirla ¡ése será su destino! Con estos versos se cuenta lo que hubo acontecido (a falta de un buen romance fecho en román paladino, en el cual suelen los pueblos fablar con los sus vecinos).

En el palacio que alberga la nuestra diputación -poco después que el gobierno se le escapara a Feijó- se hablaba de una amnistía para un tal Puigdemón, un catalán que en Bruselas aún mantiene su sillón.

Y esto fue lo que dijimos a lo que el PP planteó, cual venda antes que la herida, con más o menos razón. Porque la ley de amnistía no se conoce a día de hoy.

Era a principios de octubre cuando en la diputación, mientras se mueren las vacas sin remedio, y la inflación sube el pan en los mercados pero no entre el productor. Mientras se cierran las granjas y se va la población porque hasta el agua del grifo tiene contaminación; cuando si al médico llamas te responderá un robot…

Las tierras de pan y vino, que comarcas nuestras son, y más de quinientos pueblos que el gobierno vació, se encaminan al desierto: porque Aliste se quemó; porque los comercios cierran; y el embalse se secó pero ni aun así el recibo de la luz se nos bajó, ni con la energía verde que en los campos se sembró.

En los pueblos de Zamora que aún no se hayan despoblados sacan sillas a la calle y leen un comunicado: consultorios en los pueblos reivindican con razón ¿De qué nos están hablando? ¿Es médico Puigdemón? ¿Practicante Pedro Sánchez? ¿El enfermero es Feijóo?

Pues de nada de esto hablaban en nuestra diputación, la institución tan cercana a nuestra despoblación:

Se hablaba de la amnistía para un tal Puigdemón que se marchó para Europa escondido en un furgón, después de sacar las urnas donde la gente votó si querían independencia o autodeterminación. No había tanques en las calles, urnas fue lo que sacó. Pues llaman golpe de estado a lo que fue votación.

En contra de la amnistía que aún no se promulgó, diputados de derechas, de Zamora Sí y de Vox votaban con arrogancia, legítima pues salió del voto mayoritario que la provincia les dio.

No convencieron, vencieron con sus votos, pero yo no les dije que el gobierno de la actual Diputación fuera ilegal como antaño, cuando el voto se compró del diputado Antorrena del PSOE que se vendió.

Decían que la amnistía no está en la Constitución, esa ley que no votaron las derechas ¡por favor! Pero a la que hoy se agarran para negar la mayor: que ha habido cuatro amnistías de tapadillo y perdón.

Reproduzco lo que dije para tan magna ocasión, a ver si en verso se entiende lo que apenas trascendió.

Cuatro amnistías fiscales en España han acaecido: Dos porque el dinero negro que estaba bien escondido aflorara en deuda pública (Solchaga y Boyer ministros). Otra la de Zapatero sólo “pal” dinero suizo. Y la más grande de todas, con Montoro de ministro, en el año 2012 para los famosos ricos: los Pujol de Cataluña, Bárcenas, Rato (ministro), y para quitar delitos de hasta treinta mil listillos.

La última se anulaba al cabo de cinco añitos por el Constitucional, que entonces no actuó muy rapidito. De ella dijo M. Rajoy, porque así quedara escrito, que no vale pues «no limpia ni borra ningún delito».

Esas son las amnistías que en la democracia han sido: para perdonar las deudas a los ciudadanos ricos. Regularización llaman a lo que está tan mal visto: que el trabajador costee lo que no pagan los ricos.

Hubo otra ley de amnistía después del 75, la que en las calles pedían para los presos políticos, en la que se perdonaron los delitos del franquismo.

Tuvo lugar un año antes de la actual Constitución: delitos de cuarenta años de franquismo perdonó.

La comisión de derechos de la ONU así decía: si es de lesa humanidad el crimen no prescribía. Corresponde que se tomen medidas legislativas, verdad histórica y presto que se exhumen a las víctimas (No lo decían rimando, pero era lo que decían).

Un mes después en España protestan por la amnistía, que es una ley que aún no existe pero es una ley maldita para quien, en democracia y en buena lid y en porfía no ha llegado a ese gobierno que tanto se prometían.

Y en Zamora mientras tanto el romancero decía:

¡Voces dan en el real! Pues Sánchez ha prometido promulgar una amnistía con los votos que ha tenido. No los tuvo por la fuerza, por la democracia ha sido, mas protestan en las calles los que el gobierno han perdido. Y también los zamoranos que tanto agravio han sufrido por los gobiernos de España que nos tienen en olvido.

Y porque para las tierras a donde hemos emigrado para encontrar el trabajo que aquí se nos ha negado, se les perdonen las deudas que aquí no hemos generado, porque lo que aquí sucede es que estamos vaciados.

Pues salgamos a las calles para defender lo nuestro, ¡aquellos planes de choque que se olvidaron tan presto!

Pero de las amnistías no nos vengan con el cuento, porque no son las primeras que nos dejan en los cueros. Cuatro amnistías fiscales a los más ricos hicieron. Mientras que los de Zamora seguían pagando impuestos.

Zamoranos, zamoranas, no digáis que no os aviso, que si hablamos de amnistías no es la primera, ya os digo. Y si hablamos de traiciones de gobiernos y de olvidos, ya sabéis lo que nos dice el romancero maldito: cuatro amnistías han hecho. Y habrá más y serán cinco.

Los que siempre han gobernado estas tierras zamoranas, y que siguen prometiendo que el presente es el mañana, a la calle nos convocan para hacer oposición: para que en vez de un tal Sánchez nos gobierne un tal Feijóo.

Los que siempre han gobernado nos piden que protestemos por las leyes de amnistía y no por nuestros derechos.

Si ya desde la Edad Media aquí estamos advertidos, no esperemos que nos saquen las castañas del olvido.

(*) Portavoz de IU en la Diputación