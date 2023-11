Observar para aprender

Escribo esto no porque presuma de que a alguien interesen mis andanzas, sino porque pienso que en ellas he aprendido mucho. Las informaciones de viajes fueron siempre importantes. El Códice Calixtino no lo sería tanto, si no fuese por la transmisión de costumbres y vivencias observadas. Y los libros de Unamuno o Delibes sobre sus correrías por Casilla y Portugal nos transmiten la vida de aquellos tiempos y gentes.

Termino de hacer un viaje por Europa. El objetivo era presentar un proyecto de investigación en el que colaboran universidades de España, Italia, Holanda y Francia. Se trata de identificar los efectos nocivos en jóvenes estudiantes de lo que se denomina infotemia. Actualmente la cooperación internacional en asuntos de investigación en todos los campos del saber se estimula y potencia, también económicamente mucho, desde las propias universidades y los organismos encargados de la investigación mediante los programas financiados por la Unión Europea para estudiantes y profesores mediante los Programas Eramus y movilidad de profesorado, titulado "Usos perjudiciales del móvil". Ya de paso se aprovecha para fijarse en las tierras que uno visita y se mira lo que se podrían hacer también en nuestro mundo rural como es Zamora, nuestra provincia. Informar de lo bueno e imitable a través de un medio diario impreso que permite la lectura reposada, como es LA OPINIÓN, puede suscitar deseos de mejorar nuestro entorno y de paso, si posible y hay medios, tratar de imitar lo bueno. Comunicarlo, lo que hago ahora y publicarlo por cortesía de LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZMORA que me honra acogiéndome en sus páginas. Las referencias se refieren al norte de Italia, algo de Suiza, Austria y el Tirol. Los ayuntamientos y otras entidades pagan buenas cantidades al Obispado para tener una persona sentada en las iglesias y custodien las puertas. Las demás permanecen cerradas, aunque guarden cosas visitables. Llegas a un pueblo y todo cerrado. Si a quien tiene la lleve se le inspira confianza te abre. Caso contrario despachan al visitante con uno no tengo permiso del párroco. Luego nos quejamos que no hay turismo rural Las casas particulares bien adornadas con flores abundante en balcones, ventanas, puertas. Los recipientes son de la madera de los bosques propios. Los troncos son vaciados en parte. En las calles encontramos con mucha frecuencia y a poco distancia contenedores pequeños que almacenan periódicos. La gente se sirve y deposita el dinero en la ranura. Las iglesias y ermitas en ciudades y pueblos permanecen abiertas todo el día. Nadie sospecha que se vaya a robar y eso que están más adornadas con obras de arte, flores, libros, cepillos que las de España. Se respira confianza. Aquí ya lo saben los lectores. Los hoteleros y restaurantes que se entiende son los beneficiarios de los turistas, ofrecen gratis billetes para viajar gratis en los autobuses y trenes para subir a las montañas en los abundantes funiculares para subir a las montañas. Muchos son los que acompañados de sus bicicletas en las cimas de los Alpes disponen de rutas abundantes. Nadie protesta por la tala de árboles para construir funiculares, pistas de esquí o caminos para viandantes y bicicletas. Igualmente los mismos establecimientos proporcionan sin pagar unos tiques para visitar gratis los centros artísticos. Quienes reciben los beneficios aportan su contribución para favorecer el turismo. Nosotros estamos pendientes de subvenciones cuando se dice que el negocio va mal y guardamos el dinero cuando somos los beneficiados. En cuestión de colaborar andamos un poco escasos . En los cementerios o portadas de las iglesias se encuentra el monumento con la lista de todos, todos los muertos o desaparecidos del pueblo en la primera y segunda guerras mundiales, no falta ni uno, ni sobre ninguno. Además, con flores y monumentos en bronce. También en las iglesias hay una lápida con los nombres de todos los párrocos que sirvieron en la localidad. En alguna vi que se remonta hasta el siglo XIV. Igualmente, otra con los nombres de las religiosas, curas, monjas de la parroquia. Eso sí es también memoria histórica.