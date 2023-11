El ego y el TEA

El artículo publicado el día 22/10/2023 en el diario que uste dirige bajo el titular "Cisma en Autismo Zamora" por el expediente a varios socios, argumentamos y exponemos para que de cara al futuro se valore la versión de parte y el con el ánimo de que prime la veracidad y no se perjudique a la asociación de "Autismo Zamora" que, sin ánimo de lucro y con gran esfuerzo, atiende a las personas con TEA de la provincia de Zamora.

En concreto y, quedando a su disposición para demostrar cuanto se dice a continuación, queremos puntualizar:

Primero.- La junta directiva actual fue votada mayoritariamente en asamblea general de Socios del 2021, por un mandato de 4 años, tras la dimisión de la anterior junta directiva, y según Ley de Asociaciones y Estatutos en vigor.

Por tanto, es imposible que se trate de perpetuar la junta directiva cuanto está a mitad del mandato para el que fueron elegidos. Por lo que, no sólo no es cierto, sino que no tiene ningún fundamento la afirmación que efectúa el artículo de referencia.

Segundo.- La Asociación de familiares con TEA de la provincia de Zamora se rige por unos estatutos, publicados en el portal de transparencia página Web, al igual que los cargos que forman parte de la junta directiva, y que es fácilmente comprobable, estando inscritos en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León. Estos estatutos fueron aprobados en asamblea general de socios extraordinaria de 16 diciembre de 2022 adaptados por despacho LATHAM & WATKINS LLP durante todo el 2022, a través de la Fundación Probono, y de manera gratuita.

Por tanto, consideramos falsa la afirmación que los estatutos no hayan sido sometidos a la aprobación de la asamblea.

Tercero.- El órgano delegado por la asamblea y, en defensa de los intereses de la Asociación, es la junta directiva, representada por su presidente. Entre otras muchas funciones está la de defensa de los intereses de la Asociación y en su caso, poder abrir expediente disciplinario y propuesta de sanción si es requerido. Por tanto los acuerdos se toman en junta directiva y nunca por discrepancias, en línea con el Régimen Sancionador existente. De los expedientes abiertos actualmente no se ha cerrado ninguno. En el caso que nos ocupa se trata de varios socios que han constituido una nueva Asociación, los cuales forman parte de los órganos directivos de aquella, y por tanto, contra de los intereses de Autismo Zamora, motivo, entre otros, por el que se abre el expediente sancionador.

Por lo cual, consideramos que no debe hacerse la afirmación efectuada en tal sentido de que los expedientes fueron abiertos por discrepancias con la junta directiva.

Cuarto.- Queremos, igualmente, hacer constar para clarificar y no banalizar, que algunas de las personas con expediente disciplinario abierto también fueron objeto de una denuncia ante la Policía Nacional por acoso a los trabajadores, a los socios y a la propia junta directiva, incluso, en algún caso, llegando a amenazas.

Quinto.- Igualmente, y como información, al objeto de que no haya sombra de duda en el funcionamiento orgánico de la asociación, se ha celebrado asamblea extraordinaria el 21-10-2023 (a esta asamblea solo asisten socios de derecho) y, aprovechando la misma, se han aclarado aspectos organizativos y económicos que habían solicitado algunos socios, dado que en la anterior asamblea celebrada en junio de 2023 la actitud de algún miembro de la anterior junta directiva y de los promotores de la nueva asociación (hecho que dio lugar, entre otros motivos, a la apertura de los expedientes), hizo imposible la aclaración de tales aspectos económicos y organizativos.

Sexto.- Es de justicia señalar que las personas que probablemente facilitaron los datos objeto del artículo y decimos, probablemente, porque desconocemos de donde salió la información que dio lugar al mismo, se han dirigido a la Federación de Autismo de Castilla y León, al Ayuntamiento de Zamora y a la Junta de Castilla y León, sin duda, con fines personales, aún a costa, de perjudicar a la propia Asociación Autismo Zamora, sin que fuesen atendidas por improcedentes sus pretensiones en todas y cada una de estas entidades.

Siete.- El centro Aratoy, donde está la sede actual de Autismo Zamora, es sabido que se ha desarrollado gracias a un convenio donde participan las tres administraciones, si bien, para el funcionamiento actual del día a día, la financiación principal recae en las familias con la colaboración de la Consejería de Servicios Sociales, proyectos y convenios con varias entidades y fundaciones, con la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, las cuales agradecemos enormemente. Si bien, estamos negociando una adecuación a los servicios prestados, como hacen otras asociaciones.

Jesús María Domínguez (Autismo Zamora)