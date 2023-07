Romance zamorano de gestos y teatrillo político

Alcaldes y concejales a los que el pueblo votó / hace poco conformaron la nueva diputación. / En el que fuera en su día Hospital de Encarnación / juraron o prometieron por su conciencia y honor / (también por imperativo legal la izquierda votó) / veinticinco diputados, que en su ayuntamiento son / representantes del pueblo que fue quien los eligió.

¡Cómo no hacer un romance y contar lo que pasó!

Con la mayoría aplastante que a los del PP les dio / la gente de la provincia zamorana, la que ardió / no hace más de un año apenas, y de penas nos sembró / la Culebra, Carballeda, los Valles y ¡qué se yo! / miles de hectáreas de tierras a las que el fuego arrasó / porque el PP de la Junta de incendios no preparó / el operativo a tiempo... ¡El tiempo todo borró!

¡Frágil memoria del pueblo que tan pronto se olvidó!

Y por mayoría absoluta a Faúndez se eligió / presidente de tan digna e inútil institución / que parte y reparte euros, casi siempre a discreción, / entre los ayuntamientos a los que el pueblo votó.

Nada más ser elegido la capa se colocó / de la comarca de Aliste, de donde él es regidor. / ¡Un buen gesto como hicieron días antes muchos alcaldes / de Aliste que se pusieron la capa como homenaje / a los pastores de antaño, aunque después fuera traje / de honor, de fiesta, de novios y otras religiosidades.

Cogió el bastón con la capa, y con la capa juró / el cargo de presidente de nuestra diputación. / Mas con el calor que hacía enseguida abandonó / el gesto que es homenaje al lugar donde nació, / para decir que conoce cada pueblo y cada alfoz, / para atender a los pueblos desde la diputación. / Cuando se quitó la capa, lo convencional volvió / al discurso del que ha sido diputado y senador / y sin embargo a los pueblos el agua aún no llevó.

Por eso lo que era un gestó que todo el mundo aplaudió, / la bella capa alistana que con orgullo lució, / se deslució con promesas que hasta ahora no cumplió. / Tal vez como presidente haga más que el senador: / esperaremos cien días de cortesía, por favor.

Pero el que no se ha esperado, pues ni un respiro le dio, / fue el diputado Requejo, ex socio de este Señor / que hoy ostenta con orgullo el cargo que antes mostró / el que era de Ciudadanos y Zamora Sí fundó. / ¡Qué malo es el fuego amigo cuando los amigos son / sólo por la conveniencia y no por la convicción! / Porque después del discurso, tras la capa y el bastón, / resulta que en el Palacio había un vino español / para celebrar supongo lo que Requejo entendió / como sarao dedicado al presidente en su honor. / Gasto innecesario –dijo- el que en fromago partió / y repartió pan y queso, y también promocionó / alimentos de Zamora ¡mas nunca un vino español! / ¡El buen gesto de la capa deslució el vino español!

Pero el actual presidente de lesa diputación / que cuando fromago se hizo como un cobarde calló, / esta vez bien se ha vengado del que fue su antecesor / diciendo que lo del queso nos costó más de un millón. / Y que ya no está dispuesto a gastar en relumbrón / ¡Cómo se pierden aliados que no son de convicción!

En Zamora capital donde el PP no gobierna / de teatrillo han tildado los partidos de derechas / el acuerdo al que han llegado los partidos de la izquierda / para la estabilidad o no andar siempre a la greña. / Los que en las comunidades pactan con Vox sin vergüenza / de haber dicho lo contrario hace poco y con firmeza, / en la capital del Duero se llevan a la cabeza / las manos porque se tarda en acordar, sin sorpresas, / lo que nunca se ha negado porque actúan con franqueza.

Dicen que han tardado mucho: ¡mucho menos tardan ellos / en renunciar a principios, programas... ¡llegar a acuerdos / donde lo que importa es el reparto del gobierno! / Y con éste el del poder y con ello el del dinero.

Al presentar los acuerdos, no se escaparon los gestos / que pese al tiempo empleado aún dejan algunos flecos / sueltos. No importantes pero... muy simbólicos al menos: / Guarido y Gago en la mesa el micro no compartieron, / pero tampoco apagaban cuando estaba interviniendo / uno de los dos. Los micros se acoplaban y por ello / con claridad periodistas no podían entenderlos.

Gobernanza hay, mas los micros no se quedan en silencio / ¡Lealtad es lo que se espera! Y lo que nos pide el pueblo.

Aunque Zamora se olvida sobre todo entre los grandes / tras convocar elecciones por parte de Pedro Sánchez / en la dipu, ayuntamientos y en muchas comunidades / se ha seguido trabajando, con gestos de prioridades.

Desde el propio ayuntamiento y sin esperar los pactos / se ha desplazado hasta Porto al joven concejal, Pablo / Novo, que no es nuevo en los temas ferroviarios / para defender los trenes que en Porto se han apoyado: / que pasen por Tras os Montes los que sean necesarios / para llegar a Zamora y más allá. E ir forjando / nuevos caminos de hierro y abrir el que fue cerrado, / Ruta de la plata, y trenes para el futuro inmediato.

Como prioridad se marca el presidente que es nuevo / en el cargo de la dipu, el Consorcio de bomberos: / para resolver problemas que plantean los bomberos, / hace demasiados años y que tampoco son nuevos. / ¡Se nota que es importante y que tememos al fuego! / El que destruyó la tierra hace un año o algo menos. / Y que no puede taparse con la capa que del duelo / también fue símbolo duro ¡también fue el más triste gesto: / ¡De la tierra calcinada, la capa lloraba en medio!

Ganas de llorar me daba ver que en la diputación / donde estrenaban con capa y vino corporación, / más de cinco años pasaron de olvido sin intención / de recuperar memoria, "paz, piedad, verdad, perdón". / Al saber que hace cinco años en el Pleno se aprobaba / recuperar la memoria, la dignidad olvidada / de quienes represaliados por el franquismo enterraban / en los legajos y archivos que en diputación guardaban. / Por su memoria y por ellos, y en nombre de camaradas / que con su lucha trajeron las libertades a España / tras prometer lealtades mi puño se levantaba: / Un gesto por esta tierra cada vez más despoblada, /

Finalizados los gestos de nuestras municipales / sin dar descanso a los pueblos llegaron las generales. / Y los ganadores de ahora y en fechas inmemoriales, / la derecha que hace siglos que campa por estos lares / que se despueblan, se olvidan (de aquí no se acuerda nadie) / decide hacer su campaña en el pueblo de Corrales. / Feijó el del PP promete de esta provincia acordarse / y llevar hasta la tele estas nuestras soledades / de pueblos sin consultorios, sin escuela, tienda y bares. / Esta tierra de Zamora tal vez saldrá en el debate / y tal vez hasta se hable del buen pueblo de Corrales.

Mas en llegando a Moncloa, ya veremos lo que ha sido. / Sabemos que no es lo mismo prometer que dar el trigo.

Pero Zamora resiste y se viste camisetas / para con luz de la lumbre apoyar a la Culebra. / Para seguir cuceando echándole morro y jeta / y decir, majos y majas, que hay que luchar por la tierra.

¡Salud, hombres y mujeres de esta tierra zamorana! Con este gesto despido estos ripios desde mi alma.