150 años de apostolado

Son doce como los apóstoles. Llevan entre nosotros la friolera de medio siglo. Y, precisamente hoy, celebran el 150 aniversario de su fundación. Su historia comienza a escribirse el 27 de enero de 1873, cuando se convierte en una Congregación religiosa católica femenina de derecho pontificio, en cuya creación tanto tuvieron que ver la hoy santa española Teresa de Jesús Jornet e Ibars y el sacerdote, también español, Saturnino López Novoa.

Quiero llevar mi aliento y mi cariño, para que sigan en la brecha sin desfallecer, como han venido haciendo a lo largo de estos cincuenta años, a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora que desarrollan su trabajo en la residencia de mayores ‘Reina de la Paz’. Ellas son unas más de nosotros, nuestras convecinas de la calle Hernán Cortés. No ha sido el primer emplazamiento que han ocupado. En sus orígenes, su presencia en Zamora está ligada a su impresionante apostolado y al diestro Andrés Vázquez. Me explico. El toreo es grandeza y la tauromaquia altruismo y generosidad. Todo ello lo practicaba con largueza el de Villalpando en aquellos festivales que tenían a las Hermanitas como destinatarias de una ayuda providencial.

Desde su llegada a la nueva ubicación no han parado de trabajar, alcanzando lo que muchas veces parecía imposible y construyendo un hogar en el que hoy conviven en paz y armonía 160 ancianos. Allí también pasó sus últimos días mi siempre querido y recordado Fabri, ¡cuánto te echo de menos! Allí, puntual a su cita con la Eucaristía, el Padre Luis Zurrón celebra la misa todos los días. Sólo que hoy le quita la delantera el señor Obispo, porque será don Fernando quien presida la misa de acción de gracias a eso de las once de la mañana. Cuanto me ha insistido el Padre Luis, “Carmencita, no olvides felicitarlas el viernes 27”. Hecho, Padre Luis.

A día de hoy, no sé cómo estará el relevo generacional en la comunidad, lo cierto es que sor Edisa, de origen peruano y que además es la superiora tan solo tiene cuarenta años. No sé cuántos sumaran en total Sor Ana García, encargada de la cocina, la sacristana sor María del Carmen que, además es la portera, o sor Ana Rodríguez que es enfermera, pero al igual que desgraciadamente perdimos a las Ministras de los Enfermos, tengo para mi que a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados vamos a lograr mantenerlas entre nosotros a poco que se aviven las vocaciones. Ojalá podamos contar con ellas otros cincuenta años más. Y que el siglo y medio de su Fundación que hoy conmemoran siga sumando años. Felicidades pues a todas las Hermanitas.