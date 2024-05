Rocío Carrasco cumple 47 años en un dulce momento de su vida. Recientemente, se embarcaba en su nuevo e ilusionante proyecto: su propia gama de productos cosméticos, 'Rc Skincare', dirigidos a pieles maduras y sensibles.

La hija de la famosa cantante Rocío Jurado y del boxeador Pedro Carrasco a lo largo de su carrera ha estado involucrada en varios proyectos televisivos, ganando popularidad por su participación en programas como "Gran Hermano VIP" y "Hable con ellas".

Además, ha sido objeto de atención mediática debido a su tumultuosa relación con su exmarido, Antonio David Flores, y las controversias familiares asociadas. En 2021, Rocío Carrasco protagonizó un documental televisivo titulado "Rocío, contar la verdad para seguir viva", en el que relató su versión de los acontecimientos relacionados con su vida personal y familiar, generando un gran impacto mediático y social en España. Pero atrás han quedado esos años más oscuros de su vida.

Ahora, además de su nueva marca de cosméticos, Rocío Carrasco está inmersa en los preparativos de su boda con Fidel Albiac, cuando se cumplen 25 años del inicio de su relación.

Poco se sabe del enlace matrimonial aunque eso sí, será una ceremonia religiosa e irá de largo y de blanco. "Por Dios, ¿cómo no voy a ir de blanco en la iglesia?", exclamaba cuando era preguntada por cómo será su vestido.

Respecto a la fecha, aún se desconoce. "Quiero que sea durante el 2024 pero no sé exactamente ni dónde, ni en qué fecha. Realmente creo que donde podamos estar todos y donde todos nos lo podamos pasar bien y donde podamos estar juntos, con eso me es suficiente. Con que sea la mitad del 2016, que es la primera, con eso me conformo".

El secreto de su relación con Fidel Albiac

Hace unos días, también era preguntada por el secreto de la relación entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac y ella confesaba: "Bueno, el secreto es el respeto y la admiración. Creo que la admiración es lo más importante que puede haber dentro, y el respeto. Pero la admiración creo que es lo más importante que una pareja puede tener. Que uno admire al otro y viceversa, creo que es importantísimo".