Sorrpesa la de hace unos días en el mundo rosa. Rociíto se casa. Lo anunciaba ella misma por todo lo alto en la portada de Lecturas. Rocío Carrasco Mohedano, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, lo tiene claro después de 25 años de relación con Fidel Albiac.

La boda será por la iglesia y la forma de celebrar el aniversario de plata de la relación que ambos mantienen y que nadie puede negar que no sea sólida.

Durante la emisión de la polémica docuserie de Telecinco, "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la hija de Rocío Jurado narró diferentes episodios de su vida con su ex marido y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores.

Uno de los episodios que narró fue cómo fue el momento de firmar la nulidad matrimonial. Uno de los argumentos que Rocío dio para pedir la nulidad eclesiástica es algo de lo que no había hablado hasta ahora: un episodio ocurrido durante la convivencia conyugal en el que, estando ella embarazada, Antonio David le pedía que abortara.

Su tío, Juan de la Rosa, declaró ante el Tribunal de la Rota y, para apoyar la petición de su sobrina, contó el día en el que vio a Antonio David durmiendo en el coche frente a su casa y desde donde le habló de “los pechos” que varias señoritas “le habían puesto delante”. Rocío Jurado también declaró a favor de su hija, añadiendo que Antonio David era un hombre “agresivo”.

Por parte de Antonio David, uno de sus testigos era su madre, Luisa Carrasco, que hizo estas brutales declaraciones en contra de Rocío: “Es cierto que mi segundo nieto nació con ciertos problemas, achacables a la vida poco decente que su madre tuvo durante el parto”, declaró frente al Tribunal de la Rota y añadió: “Lo que puede decir es que el padre de ella murió de un infarto y mi marido lleva dos años con Alzheimer por culpa de la vida desarreglada de Rocío”, se cuenta en la docuserie que emitió Telecinco.

Su amor por Fidel

En Lecturas, Rocío contaba esta exclusiva que supone una alegría más dentro de esta nueva era que está viviendo tars abrirse en canal con su docuserie en Telecinco. Tal y como relataba a Hola., la hija de rocío Jurado confiesa que Fidel siempre ha estado ahí en todo momento. "En esta historia no he sufrido yo sola, yo fui la que se casó y tuvo dos niños (fruto de su relación y embarazo con Antonio David), él no, y él ha sufrido muchísimo", reconoce. "Con Fidel "llegó la luz, llegó la ilusión, llegó el amor, llegó el apoyo, la comprensión... Llegaron muchísimas cosas buenas, lo que pasa que han puesto muchas trabas", confiesa Rocío Carrasco a la publicación especializada en el mundo rosa.

Michu, embarazada de José Fernando tras la infidelidad del hijo de Ortega Cano

La vida es una caja de sorpresas. Y sino que se lo digan a Michu, que horas después de descubrir por la portada de la revista 'Diez minutos' que José Fernando le había sido infiel, se enteró de que estaba embarazada de nuevo. Con una mezcla de alegría, miedo -ya que es una paciente de riesgo por sus problemas cardíacos- y tristeza por su ruptura con el hijo de José Ortega Cano, la gaditana anuncia su futura maternidad en una exclusiva en la revista 'Semana', dejando claro que su relación con el hermano de Gloria Camila no tiene vuelta atrás.

No entraba en mis planes tener un segundo hijo. Cuando me enteré me quedé en shock, se me vino el mundo encima" confiesa, asegurando que va a seguir adelante con el embarazo y va a afrontar en solitario su maternidad, ya que no quiere repetir "los mismos errores que con mi hija Rocío", que tiene 6 años. Una decisión que tiene muy meditada y que tomó cuando vio que José Fernando le había sido desleal. Como ha contado en la entrevista, el pasado verano dejó al hijo de Rocío Jurado porque se dio cuenta de que no había madurado y no estaba dispuesto a asumir responsabilidades. Entonces Michu le dijo que quería ser libre y conocer a otras personas, pero en Nochevieja se reencontraron, pasaron 4 días juntos y ella pensó que por fin le daba su lugar.

Como desvela, aunque tuvieron "cuidado" fue ahí cuando concibieron al que será su segundo hijo, cuyo sexo desconoce por el momento. Y cuando la joven creía que todo estaba bien con José Fernando, "él se fue con otra". "Me esperaba una traición de cualquier persona menos del padre de mi hija" confiesa.