Mucho se ha hablado del sucesor de Carmen Borrego en Supervivientes tras la salida de Honduras de la hija de María Teresa Campos. Aunque todas las miradas estaban puestas en Makoke, en el programa de este martes por la noche las cosas han cambiado. Tanto que de repente, tras un ofrecimiento un poco a modo broma de Nagore Robles, ella se convirtió en el centro de las miradas. De repente se vio en un cara a cara con su ex, la presentadora del concurso, Sandra Barneda, con una propuesta sobre la mesa: El mismo contrato que tenía Carmen Borrego. "¿Aceptas?", dijo la presentadora.

Y ahí empezaron los titubeos a lo que empezó como un órdago.

Calabazas

Con esta incertidumbre empezaba el programa "Tierra de Nadie". A la hora de ofrecer la respuesta, ni un sí ni un no claro, sino una larga explicación: "Estoy súper agradecida por la oportunidad porque hace doce años que no voy a ningún reality. Soy una persona que no me bajo de la rueda y si voy es para empezar desde el día uno, no así porque otro concursante se va. Además que soy una tía cojonuda y me merezco empezar de cero". Esta fue su diplomática manera de dar calabazas al programa... y a Sandra Barneda, otra vez. Eso sí, avanzó algo: "Estoy dispuesta a negociar la próxima edición de Supervivientes". Quizá para entonces sea la productora la que no cuente con ella.

¿Y Makoke?

Así las cosas, los ojos vuelven a ponerse sobre Makoke. Aunque su participación pierde gracia ante la expulsión de una de sus enemigas, su peluquera Loreno Morlote (ya está en la calle), todavía queda la baza de Laura Matamoros, hija de su ex, como carta bajo la manga para ser atractiva su participación.

La propia Lauraque le dejó ya el primer recadito nada más saltar del helicópeto: "Makoke, fuera, te mueres de ganas de estar aquí". Pues lo mismo se le logra.