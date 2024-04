"Me siento como en casa". Provista de unos cascos -no sabemos si con sonido o no-, con gafas de sol oscuras y muy morena: así ha llegado Carmen Borrego a España tras dejar atrás Supervivientes en Honduras por prescripción médica y esta ha sido la única frase que ha pronunciado. Nada más poner un pie en España, una nube de fotógrafos y reporteros han abordado a la hija de María Teresa Campos para obtener una respuesta sobre su experiencia en Supervivientes y sobre lo que le espera a la llegada tras hacerse oficial la separación de su hijo.

La frase "me siento como en casa" está cargada de ironía ya que se refiere claramente a la vuelta a las cámaras, el marujeo y el mundo que la envuelve. Habrá que esperar unas horas más para que Borrego se asiente y dé la cara para contar a todos cómo se siente. Algo que seguro que hará en el programa de Supervivientes al que se debe por contrato. El equipo médico de Supervivientes aparta a Carmen Borrego del concurso ¿Quién será su sustituta? La salida de Carmen Borrego de Honduras cambia las piezas del juego y alguien tendrá que entrar en su lugar. Muchos son los que apuntan a que Makoke será la próxima participante del concurso pero todavía no hay un anuncio oficial. De hecho, la colaboradora de televisión sigue participando de forma habitual en los programas en los que toma parte sin que nada apunte a que será ella la elegida. De ser así, ya lo sabría pero está obligada por contrato a permanecer en silencio hasta que la cadena decida hacerlo público. De momento son muchos los que lo están pidiendo a través de las redes sociales, así que habrá que esperar para ver si la organización tiene en cuenta estas demandas. La brutal bronca entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez en "Supervivientes" Los secretos de Makoke Es rubia, alta, explosiva y fibrada. Así es Makoke, una mujer vinculada -quiera o no- a Kiko Matamoros por sus años de relación. Su físico le permitió ser la cara del Telecupón en los años 90 y siempre ha estado ligada al mundo de la pasarela y la televisión, ya fuera como participante en programas o como colaboradora para dar su opinión sobre personajes famosos, muchos de ellos, amigos de la diva. Su verdadero nombre Te sorprenderá saber que Makoke no se llama así, por mucho padre noruego que tenga. Su verdadero nombre es María José Giaever Texeira. Su segundo apellido marca su origen gallego. A sus 54 años (nació el 23 de diciembre de 1969) sigue manteniendo su atractivo y presume de hacer mucho ejercicio además de tener una alimentación sana y equilibrada. Pero no todo es genética ni alimentación o deporte. Makoke también ha pasado por el quirófano para someterse a algunos retoques estéticos.