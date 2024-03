'Supervivientes 2024' iniciaba hace un par de días como una edición de novedades. Entre ellas, una nueva presentadora creada con IA y con dos exparticipantes atreviéndose a adentrarse de nuevo en las playas de Honduras, Laura Matamoros y Kiko Hernández. Ellos han sido dos los protagonistas de un momento inédito emitido durante 'Tierra de Nadie' que ha dado mucho que hablar en plató, en especial a Makoke.

Ni Laura, ni Kiko mantienen buena relación con Makoke, expareja del colaborador de 'Sálvame' y con el que comparte una hija, Anita. Es más, tanto padre como hija pusieron como condición para participar en 'Supervivientes' vetar a Makoke de hacerlo en la misma edición que ellos. Ahora, esto no supone que la colaboradora televisiva no pueda formar parte de los debates. Al ser amiga de una de las participantes, Lorena Morlote, esto es precisamente lo que Makoke ha estado haciendo hasta el momento.

Makoke a la calle

Esto ha llevado a algunos encontronazos indirectos entre Laura y Makoke, como el vivido ayer en Playa Limbo donde están la hija de Matamoros, Kiko Hernández y Lorena Morlote. Los tres se encontraban en el agua mientras que las dos participantes reflexionaban y bromeaban acerca de montar una peluquería juntas al salir, a lo que se dedica profesionalmente Lorena. Entonces, Laura le preguntaba: "¿Qué hacemos si de repente entra Makoke?". "¿Tu le vas a prohibir la entrada?", le decía la peluquera. "Hombre, ¿Makoke a la calle se diría no?", contestaba Matamoros haciendo referencia por segunda vez al famoso "meme", con lo que Lorena coincidía.

"¿Tú ya has abierto los ojos con Makoke?", añadía Kiko, cambiando la conversación a la relación de amistad que ambas mantienen. Kiko y Laura comentaban que veían una "relación de interés" por parte de Makoke, especulando que quería aprovecharse de descuentos en la peluquería y de un lugar en el plató, calificándola de "pseudoamiga". Sin embargo, Lorena rápidamente aclaró esto: "De vez en cuando sí me llama, cómo estoy, qué tal los niños, qué tal todo, ¿sabes? También me dijo si los niños necesitan algo que me llamen, déjales el teléfono". Pero habría algo quedaría sin palabras a Morlote.

Las acusaciones de Laura a Makoke

"Como cuide a tus hijos como me cuidó a mi cuando yo estuve en su casa...", decía Laura, una información desconocida para la amiga de Makoke hasta entonces. "Tenía mi padre una interna en casa y ella le dijo que a mí no me hiciese ni la comida, ni la cama, ni la lavandería y yo era la que me lo tenía que hacer. Te lo juro por papá y por mis hijos" procedió a contar la hija de Matamoros. "Como dejes a cargo a tus hijos les saca hasta dinero. Por eso yo me fui de casa de mi padre", terminaba Laura.

"Es la primera vez que lo estoy escuchando y me estoy quedando como alucinada", confesaba Lorena al no tener ni idea de los comportamientos de su amiga. Más tarde le decía a Laura la grata sorpresa que se llevaba al haberla conocido mejor: "Eres una tía chapó. No te imaginaba así, te imaginaba más mala".

La reacción de Makoke en directo

Makoke, ya en plató, reaccionaba a las imágenes y se defendía de las acusaciones alegando: "Si todo lo malo que tiene que decir de mí es que tenía que hacer la cama y la lavandería, como educación, siempre en mi casa aunque haya una chica yo me hacía la cama y todos nos hacíamos la cama. Cada uno que se haga su cama y se recoja sus cosas. Es una cosa que hacemos todos, yo me sigo haciendo la cama aunque pueda tener a una chica"