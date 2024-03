Los baches de Carmen Borrego en 'Supervivientes' están siendo una constante desde que llegó al concurso. La colaboradora ha hecho el amago de abandonar en varias ocasiones e incluso llegó a montarse en la barca para poner fin a su paso por Honduras.

El equipo médico está muy pendiente de ella porque ha sufrido varios ataques de ansiedad. El último de ellos obligó a los expertos a intervenir y tuvo que ser apartada de la convivencia. Este domingo ha conectado con Sandra Barneda para dar la última hora sobre su estado de salud y hablar sobre cómo se encuentra.

"Yo he venido aquí con una mochila quizá demasiado llena y tendría que haberla sacado y vaciado antes de venir. También pensé que era bueno vaciarla aquí, que era un momento bueno para frenar, parar y pensar, pero de repente la cabeza no me está ayudando, la cabeza, los recuerdos, las cosas que he vivido", ha explicado.

"Cuando a uno la mente se le bloquea no es capaz de ver mucho más allá. No me está costando el hambre. Lo que me está costando es el no conciliar el sueño, el que la mente se me ha ido fuera y se me ha ido muy arriba", ha detalle sobre los motivos que la tienen mal en el concurso.

"Quizás este parón me está haciendo vivir el duelo que tenía que haber vivido antes, pero aun así lo prometo. No quiero tirar la toalla. Quiero que mi mente me ayude", ha terminado diciendo haciendo referencia a lo mucho que le está costando en 'Supervivientes' asumir la perdida de María Teresa Campos.

Carmen Borrego se ha mostrado en todo momento dispuesta a continuar, pero la organización de ‘Supervivientes’, después de estudiar su caso ha comunicado su veredicto respecto a la continuidad. "Carmen, ha llegado el momento, has estado aislada por consejo de los médicos y ya tenemos el dictamen sobre tu continuidad", ha comenzado diciéndole Sandra.

"La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien, físicamente se encuentra bien, pero no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso", ha leído anunciándole que iba a ser apartada de la convivencia y que tenía que despedirse de sus compañeros.

"No se cierra la puerta del todo que era lo que yo no quería. Estoy de acuerdo con que tengo que tener ayuda de los médicos y me has asustado porque pensé que la decisión que habían tomado ellos era que se acabó y sinceramente para esa decisión no estaba preparada aunque todos queramos volver a casa", ha dicho ella satisfecha con la decisión porque, al menos de momento, puede continuar.