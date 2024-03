La familia Ostos continúan en pleno conflicto por la herencia de su padre Jaime Ostos. Jacobo junto a su madre, María Ángeles Grajal, ha acusado a sus hermanos Jaime y Gabriela de actuar por su propio beneficio económico. El tercero de los hermanos ha lanzado graves acusaciones durante su paso por 'De viernes'.

Jacobo Ostos ha calificado a sus hermanos como buitres, por su interés por reclamar la pensión de su padre, al que considera "un pobre pensionista". "Todo esto lo hacéis por dinero, si no, no iríais de plató en plató diciendo tonterías", comenzaba diciendo sin remordimientos.

Tras esos descalificativos, Gabriela Ostos intervino en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta defendiendo su versión de los hechos y, de nuevo, negó el cambio de relato que asegura su hermano. "Quiero recordarle a María Ángeles que me dijo que no podía llevarme nada hasta que no vendiera la casa. Hay testigos de todo", aseguraba la inesperada invitada.

La intervención de la mayor de los hermanos Ostos no se quedó ahí. Durante la llamada telefónica, la hija de Jaime Ostos aprovechó para dejarle las cosas claras a su hermano: "Queremos cuatro cosas, lo hemos pedido desde el principio, se dice que a nosotros mi padre nos dejó todo en vida, no, hubo una liquidación de gananciales", confesaba.

Pese a las palabras de Gabriela, la tensión entre ambos hermanos no se ha rebajado. "¡Estoy harta de escuchar insultos y amenazas por parte de mi hermano Jacobo!", estalló a través del teléfono. "Todo esto lo habéis orquestado vosotros, nosotros no estaríamos aquí sentados si no hubierais montado el circo que habéis montado", zanjaba el invitado.