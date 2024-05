"Pasapalabra" es un programa de televisión de origen español que ha tenido versiones en varios países. El formato del programa consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten para acumular segundos que luego se utilizan en una fase final denominada "el rosco".

En la primera parte del programa, los concursantes deben responder preguntas de diferentes categorías (como cultura general, deportes, ciencia, música, etc.). Si un concursante no sabe la respuesta, puede decir "pasapalabra" y pasar a la siguiente pregunta. Cada respuesta correcta suma segundos al tiempo total que se utilizará en "el rosco".

La parte más conocida y emocionante del programa es "el rosco". En esta fase, a un concursante se le presentan 25 palabras con una letra inicial y debe dar la palabra correcta que empiece con esa letra en un tiempo limitado. Cada palabra correcta suma dinero al bote del programa. Si el concursante completa "el rosco" sin errores, gana el dinero acumulado hasta ese momento.

El programa ha sido muy popular debido a su dinámica entretenida y emocionante, y ha sido adaptado en varios países con variaciones en las reglas y el nombre del programa.

Algunos de esos concursantes serán siempre recordadas por la audiencia, sobretodo quiénes lograron responder bien las 25 letras (ya que la 'w' no participa) que los premiaron con el codiciado bote.

Una de las personas que más ha trascendido en la televisión como icono intelectual es Paz Herrera. Aunque actualmente muchos la conozcan por su participación en El Cazador, concurso de La 1, sus inicios se remontan a Pasapalabra. Concretamente, este 15 de abril se cumplieron 10 años desde que la concursante ganó el bote de Pasapalabra, a pesar de que se emitiera más de un mes después, el 27 de mayo.

Así lo ha querido conmemorar por redes sociales: "Hoy, 15 de abril, se cumplen ¡10 años! de la grabación del programa de #Pasapalabra en el que gané el bote. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Christian estaba eufórico, dada su pasión por Leonardo da Vinci, porque el 15 de abril es justo el aniversario del nacimiento del genio", recuerda.

Batió el récord de permanencia de una mujer en 'Pasapalabra'

Después de 87 programas, Paz Herrera conseguía llevarse con el bote de 1.310.000 euros acumulados. Esto fue en sus segundo intento en Pasapalabra, anteriormente ya se había presentado pero, debido a la mecánica del formato (que no contaba con la 'silla azul'), fue eliminada. Asimismo, en este primer intento no dejó indiferente a la audiencia, consiguiendo batir el récord en 2013 de permanencia de una mujer en Pasapalabra. Pero Herrera decidió no tirar la toalla e intentarlo tiempo más adelante. Un intento con final feliz que celebró, como muchos ganadores del programa, rapándose la cabeza.

Eso sí, el cambio de 'look' hizo que la concursante pasase un mes ocultándose la cabeza, para que nadie pudiera descubrir que, efectivamente, había conseguido completar el rosco.