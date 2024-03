El influencer Jonan Wiergo, pareja del zamorano Christian Tomás, está inmerso en la aventura televisiva de 'Bailando con las estrellas' presentada por Jesús Vázquez en Telecinco. Desde el pasado mes de enero, demuestra sus capacidades en el mundo de la danza con un bailarín profesional, rompiendo con la tradición de emparejar hombres con mujeres. Durante toda la edición, la pareja ha trabajado muy duro durante los ensayos y ha ido evolucionando progresivamente en sus actuaciones en directo pese a los problemas físicos, ya que le han tenido que realizar varias infiltraciones en las rodillas.

Con todo ello, este sábado a las 22.00 horas se juega el pase a la la final del concurso y, según afirma el propio Wiergo, no puede estar más feliz. "Hace 11 semanas subí ese post llorando en la bañera cuando llegué a Madrid. Habían sido unos meses de mierda por culpa de personas que gracias a Dios ya no están en mi vida y estaba acojonado por meterme en este programa y hoy, 11 semanas después me digo a mí mismo que olé yo por haber remontado de puta madre, por haberme atrevido, por haber hecho bailes de mierda debido a que no sabía hilar un paso detrás de otro, por haberme equivocado en otro y haber seguido, y olé porque siento que el Jonan al que echaba de menos en aquel momento, ha vuelto, y eso ha sido gracias a demostrarme que sí puedo con cualquier cosa que se me ponga por delante. Que si la vida te da oportunidades bonitas hay que disfrutarlas estando presente. Obviamente sin el esfuerzo de David y de todo el entorno que tengo en Madrid en el día a día no sería posible estar mejorando, y ver gente que tiene la constancia siempre por delante, me hace recordarme siempre, que sin trabajo y esfuerzo las cosas no se consiguen. Vamos a la semifinal y no puedo estar más feliz, ojalá lleguemos a la final y yo con eso ya habré cumplido un pedazo de check increíble. Thanks a todos los que estáis siguiendo este camino porque me hace muy feliz compartirlo! 🖤 os quieroooo", ha escrito en sus redes sociales.

La semifinal

Este sábado a las 22.00 horas, Telecinco emitiá la gran semifinal: solo quedan seis parejas y habrá doble eliminación. Por eso, la familia zamorana del influencer pide el apoyo para él.

¿Quién es Jonan Wiergo?

La temporada pasada fue concursante de 'Supervivientes'. Después de su debut en televisión como concursante anónimo de 'Pekín Express', trabajó con Luján Argüelles en el innovador dating show de Netflix '¿A quién le gusta mi follower?'. Wiergo mantiene una relación sentimental con Christian Tomás, natural de Pozuelo de Tábara y uno de los fundadores de Guakame, restaurante de comida vegana.