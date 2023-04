Se llama Christian, es zamorano y este domingo aparecerá en 'Supervivientes' en un emotivo acto de amor. El reality más visto de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño vivirá este domingo 23 de abril en 'Supervivientes: Conexión Honduras' uno de los momentos más esperados del programa: el ansiado reencuentro entre el concursante Jonan Wiergo y Christian, su novio zamorano.

Sus amigas, las influencers Dulceida y Paula Gonu ya han reaccionado al anuncio del previsible lacrimógeno encuentro: "Ya estoy llorando".

De hecho, hace apenas unos días, Jonan Wiergo hablabla con su compañera Alma Cortés en una conversación en la que hablaban sobre el futuro de ambos una vez acabe el concurso y regresen a España. El 'influencer' se sinceraba y hablaba sobre su pareja, el zamorano Christian Tomás, confesando que lo ve como su ‘’complemento perfecto y pareja ideal para formar una familia’’ y avivando los sentimientos ente ambos pese a la distancia.

¿Quién es Christian Tomás, pareja de Jonan Wiergo?

Christian Tomás es natural de Pozuelo de Tábara, un pueblecito de Zamora de 154 habitantes. Es empresario e influencer, con más de 72.000 seguidores en Instagram. Es uno de los creadores, junto con Jonan Wiergo, de Guakame, un proyecto de recetas veganas nacido "con la idea de reinventar el mundo de las recetas 100% vegetales en Instagram, llevándolas a un terreno mucho más visual y facilitando el proceso de creación del plato" (...)

"Nuestra filosofía se basa en hacer entender a la gente que no hace falta comer carne o lácteos para cocinar un plato sabroso. No quisimos dirigirnos solamente a un público 100% vegano, sino llegar también a gente que quiera reducir su consumo animal, y dar a conocer nuevos productos a los que no están acostumbrados", explican. La cuenta de Guakame es seguida por 140.000 seguidores y la de Guakame Street Food, el restaurante que poseen en Valencia, por 66.000 seguidores.

'Supervivientes' continúa sin rival en la noche del jueves. La nueva gala del reality show, que unificó a los concursantes, lideró anoche su franja de emisión con un destacado 17,3% de cuota de pantalla y 1.579.000 espectadores en Telecinco. A pesar de ceder medio punto respecto a la semana pasada, el programa volvió a repetir como la oferta más vista.

Recientemente, Jonan Wiergo se convirtió de nuevo en ganador de la prueba de líder junto a Adara. Ambos se superaron anoche en un reto en el que tuvieron que resistir a más de cinco metros de altura agarrados a un trapecio desde el que caía agua hasta quedar en posición totalmente vertical. Casi cuatro minutos aguantó el influencer en esta posición gracias a la cual pudo disfrutar de una exquisita pizza vegana. Eso sí, solo de un trozo -muy generoso- ya que la presentadora, Laura Madrueño, les ofreció cambiar un trozo de pizza por una cerilla. Un trueque al que no pudieron negarse dado que llevaban más de cinco días sin comer caliente al carecer de fuego.

Una vez superada la prueba, Jonan reconoció su poderío en la prueba de fuerza y resistencia "gracias a la calistenia que practiqué con mi amigo Luis". Pero... ¿sabes lo que es la calistenia o también a ti el término te sonó a chino? Si eres de este último grupo, debes saber que se trata de tipo de entrenamiento basado en la resistencia a través del peso corporal.