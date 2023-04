La gala de ‘Supervivientes’ ha vuelto ha dejar varios momentos icónicos. La edición de este año no está dejando indiferente a nadie y en el día de ayer, se producía la tan esperada unificación de las islas. Los habitantes de Cayo Paloma y Cabeza de León pasarán a vivir juntos en una única isla, Playa Pelícano. Lo que nos hace darnos cuenta que el programa encara su recta final.

En las unificaciones, desde el equipo del programa siempre idean algún juego para hacer más divertida la recogida de los efectos personales para llevarse a la isla final. Esta vez, Jorge Javier, desde plató les comunicó a los concursantes que tenían que recoger en una carrera de relevos todo lo que quisieran llevarse en 30 segundos, tiempo que para Ginés no fue suficiente e intentó idear una ‘triquiñuela’ para poder llevarse algo más.

El ‘rey de los bocadillos’, no pudo llegar a tiempo para meter sus cosas en la barca y tuvo que dejarlas, pero en ese momento, pensado que nadie le veía cogió una de sus camisetas y se puso detrás del pantalón, algo que Jorge Javier le reciminó, "La camiseta, he visto que te la estás poniendo detrás, que te estoy viendo, que te piensas que no te veo". Una anécdota que no deja de ser divertida aunque estuviera intentado hacer trampas.

Nueva expulsión

También hubo tiempo para comunicar el expulsado de la semana. Arelys, Manuel Cortés, Raquel Arias y Yaiza, se jugaban seguir en el concurso. Finalmente, fue Arelys la que el público decidió enviar a la Playa de los Olvidados donde se jugará la expulsión definitiva junto a Artur y Jaime Nava.