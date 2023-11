La ruleta de la suerte es un valor seguro para Antena 3. El concurso presentado por Jorge Fernández, al que acompaña Laura Moure arrasa en audiencia cada día y engancha a millones de espectadores gracias a su simpatía, frescura y el humor, tanto de los trabajadores del mismo como de los concursantes y público que asiste al plató.

Los concursantes pueden llevarse hasta 10.000 euros de premios e incluso un coche si consiguen llegar al panel final. Para ello, deben luchar por no caer en la banca rota y superar cada una de las pruebas que se les pone por delante.

Son muchos los aspirantes a convertirse en protagonistas del icónico programa de Antena 3. Para ello, simplemente hay que apuntarse a un casting que se publica en la propia web del programa. Sin embargo, elc asting actual que estaba vigente ya está cerrado, tal y como informan desde Antena 3. "El proceso de inscripción en el casting de La ruleta de la suerte está cerrado. Lo volveremos a abrir el lunes 15 de enero de 2024 a las 10:00 horas. Así que si quieres participar, apúntate esta fecha".

Así que todos aquellos que quieran conocer a Jorge Fernández deben estar atentos a la fecha que fija el programa.

Eso sí, como decíamos antes, ser concursante de La ruleta de la suerte tampoco es un tarea sencilla. Los nervios pueden jugarles una muy mala pasada a los concursantes. Aunquee todos los concursantes llegan a La ruleta de la suerte con muchas ganas e ilusión por jugar, a veces los nervios les pueden jugar una mala pasada.

Esto es lo que le ha ocurrido a Javier, pero incluso a Iker le había pasado con anterioridad exactamente lo mismo. El concursante del atril amarillo intentaba conseguir una buena jugada, y casi lo consigue al caer en el ‘x 2’. Sin embargo, Javier se ha quedado mudo para después decir una letra que ya había salido. Y aquí no acaba todo porque, al usar el gajo de la ‘Doble letra’ para seguir jugando, ha vuelto a decir otra letra repetida y que además había dicho él mismo con anterioridad.

Otro de los aspectos más llamativos del programa es la banda de música encabezada por Joaquín Padilla, ex cantante de Iguana Tango. Muchos espectadores se habrán preguntado más de una vez cómo hace la banda para preparar el repertorio musical de cada programa. Y es que La Ruleta de la Suerte se emite semanalmente y, aunque no sea en directo, sí que requiere de muchas grabaciones de por medio que no dejan tanto tiempo para practicar.

Una concursante ha conseguido resolver la duda que tanta gente se ha planteado con una audaz pregunta. Laura se dirigía directamente al cantante de La Ruleta de la Suerte y representante de la banda para saber cuál era la verdad. "Le tienes a Laura loca por qué vino de suplente una vez y le contaste que vosotros las canciones la sacabais un día antes y ella pensaba que teníais toda la semana para sacar los temas y no es un día antes", comentó Jorge Fernández.

Laura alabó la labor de los miembros del grupo que ameniza el programa desde su balcón particular en el plató: "Jolines, qué capacidad tiene que tener para aprenderse todas las canciones del día antes". Joaquín lo agradeció: "Qué palabras más sabias de Laura".

Laura llegó al programa derrochando energía y deseando hacerse con el coche. De hecho, con el dinero pretendía pagarse el carnet de conducir también.