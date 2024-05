"Supervivientes" es un programa de televisión español producido por Mediaset España y emitido en Telecinco. Es un reality show en el que un grupo de concursantes debe sobrevivir en una isla desierta o en condiciones extremas durante un período de tiempo determinado. Los concursantes enfrentan diversos desafíos físicos y mentales para obtener comida, agua y refugio, y compiten entre ellos para permanecer en el programa y ganar premios.

La edición de este 2024 está dando mucho que hablar y a los concursantes se les está atragantando. El hambre, el cansancio y lo mucho que echan de menos a sus familiares le están complicando seguir hasta el final.

Los concursantes de 'Supervivientes' están alcanzando el límite de sus fuerzas con el paso del tiempo en los Cayos Cochinos. Uno de los que peor lo está pasando es Arkano, que ya manifestó su intención de abandonar el concurso en plena emisión de 'Conexión Honduras'. En una pausa, el rapero sufrió un bajón anímico y aseguró que quería regresar a España.

Así lo empezó explicando Sandra Barndeda desde plató: "Durante publicidad, a Arkano le ha cogido un bajón impresionante". Acto seguido, la presentadora conectó con la playa para escuchar lo que tenía que decir el propio concursante: "No quiero estar aquí, ya está. No tiene sentido para mí".

"No quiero. Es tiempo pérdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar así porque se preocupe mi familia, pero no pasa nada. Ya está, quiero hablar con el programa y que me diga cuánto tengo que pagar por irme de aquí. Me da igual, no quiero estar aquí, no puedo. Es un infierno", continuó diciendo entre lágrimas.

Esta es la penalización que podría tener si abandona

El intento de abandono de Arkano también se ha comentado en 'Ni que fuéramos' y Kiko Matamoros ha destapado la penalización a la podría enfrentarse el concursante si finalmente decide que no quiere continuar.

"Va en función de lo que cobras. Se multiplica por tres lo que normalmente cobras por una semana, pero se establecen unos mínimos porque hay gente que va por 1.500 euros", explicó el colaborador. Por su parte Víctor Sandoval desvelaba que en su caso eran 60.000 euros la penalización.