REABRE AL TRÁFICO La N-631 ya está reabierta al tráfico de forma definitiva salvo dos días

Terelu Campos habla alto y claro sobre Ana Rosa Quintana: "Me sorprendió" La tertuliana no dudó en opinar sobre el salto de la presentadora a las tardes: "Me sorprendió que aceptara hacer la tarde porque ella ya tiene su territorio muy ganado en la mañana"