El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de administración de Telefónica en el marco del mandato realizado por el Ejecutivo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --dependiente del Ministerio de Hacienda-- el pasado diciembre de adquirir hasta un 10% de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete.

Así lo ha indicado el ministro en una entrevista en la cadena de televisión 'La Sexta' y recogida por Europa Press en la que, al ser preguntado sobre si la intención del Gobierno es pedir un asiento en el máximo órgano de decisión de Telefónica, ha señalado que "sí", "por supuesto".

No obstante, Cuerpo no ha desvelado si el Ejecutivo ya tiene a alguna persona en mente para formar parte del consejo de administración de la operadora en representación de la SEPI. "No me corresponde a mí", se ha limitado a señalar.

Por otro lado, y acerca de la posibilidad de que el Estado pueda entrar en otras empresas como Talgo --la cual ha recibido una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon)--, Cuerpo se ha limitado a subrayar el carácter estratégico de Telefónica.

"Creo que la reflexión en torno a nuestras empresas estratégicas no tiene tanto que ver con la presencia del Estado o no. Esto es más una discusión de los años 90. Yo creo que aquí es una discusión relativa a la defensa de los intereses estratégicos de las empresas españolas. Y en este caso, en Telefónica, que esté el Estado. Es un socio estable, de largo plazo, es una buena noticia", ha resaltado.

Su comentario se sitúa en línea con el realizado la semana pasada por parte del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, al ser preguntado sobre la misma cuestión.

En concreto, Hereu apuntó que el Gobierno no tiene decidido realizar ninguna operación similar como la de la entrada del Estado en Telefónica.

El pasado 25 de marzo la SEPI comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición de un paquete accionarial de Telefónica equivalente al 3,044% del capital social de la compañía.

De hecho, el Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 500 millones de euros a la SEPI para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y adelantó el diario 'El Mundo' hace unos días.

El mandato del Gobierno a la SEPI para entrar en el capital social de Telefónica se produjo como reacción al sorpresivo desembarco del operador saudí STC --controlado por el fondo soberano del país, PIF (Public Investment Fund)-- en el accionariado de la operadora el pasado septiembre.

En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% mediante derivados financieros, en una operación valorada en 2.100 millones de euros.

No obstante, fuentes del mercado han señalado a Europa Press que la SEPI tendría aparcado otro 2% más del capital social de Telefónica en derivados financieros y que, en principio, la intención sería aflorarlo "en breve".

Con ese 2% adicional la participación del Estado en la compañía se situaría en el 5%, un peso en el capital social de la teleco similar al que tienen ahora mismo Caixabank (si se suma la participación de CriteriaCaixa) y BBVA, dos de los integrantes del denominado 'núcleo estable' de Telefónica.

En este contexto, cabe recordar que Telefónica celebrará el 12 de abril su próxima junta general de accionistas, en la cual se prevé, según figura en el orden del día de la misma, la "reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de consejeros".

En concreto, está prevista la reelección de Isidro Fainé, José Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica María Pascual y Claudia Sender, así como la ratificación de Solange Sobral y Alejandro Reynal, estos últimos dos nombrados el pasado 13 de diciembre.

El reglamento de la junta de Telefónica estipula que los accionistas que representen al menos un 3% del capital social de la empresa pueden solicitar un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día --aunque no podrían ser modificaciones que implicasen nombrar consejeros--. Sin embargo, esa petición debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Por lo tanto, ese plazo de cinco días ya ha expirado debido a que la convocatoria se publicó el pasado 8 de marzo, por lo que la junta no podrá nombrar consejeros distintos a los que ya figuren en la propuesta de acuerdos del orden del día.

El pasado 25 de marzo, el día que la SEPI afloró su participación del 3,044% en Telefónica, el valor de mercado de ese paquete accionarial se situaba en torno a 700 millones de euros, con la cotización de la compañía al cierre de la jornada bursátil en 3,99 euros.

No obstante, al cierre de este pasado miércoles, con los títulos de Telefónica en 4,044 euros, esa participación se ha revalorizado hasta 707,86 millones de euros.

Asimismo, si se toma como referencia los 4,044 euros a los que cerró la cotización de Telefónica este pasado miércoles, adquirir el otro 6,956% de la compañía (hasta completar el 10%) tendría un coste de unos 1.618 millones de euros.

Cuerpo tiene ya varios nombres para suceder a De Cos, incluidas mujeres, y lo ha "comentado" con Sánchez

Carlos Cuerpo ha reconocido este jueves que ya tiene en mente una lista de nombres para ser el "sucesor o sucesora" del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y ha admitido que ya ha comentado el asunto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Tenemos todavía tres meses por delante y no hay ninguna prisa por nominar al sucesor o sucesora del actual gobernador", ha señalado el ministro de Economía en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo', recogida por Europa Press.

El mandato de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España termina en junio de 2024. Desde el 11 de junio de 2018 ocupa el puesto tras el cese de Luis María Linde.

Cuerpo ha admitido que tiene "varios" candidatos en mente, incluidas "mujeres", aunque ha remarcado que aún hay tiempo por delante para designar al sucesor de Hernández de Cos, a quien ha reconocido su "excelente trabajo" al frente de la institución durante los últimos años.

Preguntado sobre la salida de empresas de Cataluña en 2017 por el proceso independentista, Cuerpo ha señalado que la certidumbre hacia adelante y la apuesta en Cataluña por el proceso de convivencia es lo que va a hacer que el proceso de vuelta de compañías sea "natural".

"Yo creo que hay un elemento fundamental con respecto a esta voluntad que tenemos todos de que Cataluña sea un motor de crecimiento en España, y es que la mejora en la convivencia en estos últimos años ha sido positiva para el crecimiento y para la economía catalana", ha subrayado.

El ministro ha recordado que en 2017 y 2018, inversores extranjeros o agencias de calificación internacional le trasladaban su preocupación por la inestabilidad en Cataluña. "Esto ha desaparecido", ha enfatizado.

Así, ha vuelto a descartar medidas concretas para el regreso de estas empresas, ya que la normativa europea es muy clara en cuanto al libre establecimiento de las compañías. "Es en ese marco en el cual está también nuestra propia legislación doméstica", ha señalado.

Cuestionado sobre la reforma fiscal comprometida con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Cuerpo considera que se debe actualizar el diagnóstico porque, por ejemplo, ahora España registra 6.000 millones más de ingresos al año de IVA que no estaban anteriormente y no se tuvo en cuenta cuando se elaboró por parte de expertos el 'libro blanco para la reforma fiscal'.

"Esto nos lleva a la necesidad de realizar unos menores esfuerzos en incremento de impuestos para converger y esta parte de actualización de diagnóstico es importante", ha enfatizado.

Según Cuerpo, esto es lo que ha trasladado a la Comisión Europea: a necesidad de actualizar el diagnóstico y tener los datos más recientes para ser capaces de considerar cuánto esfuerzo hay que hacer para reducir el déficit.

Sobre este asunto, el ministro ha respondido a las acusaciones lanzadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la "subida de impuestos".

Cuerpo le ha rebatido que, según el dato que publica la Agencia Tributaria, el tipo efectivo medio entre 2014 y 2018 era del 15,1%, mientras que ahora el tipo medio es del 15,2%". "Ese es el incremento de la presión bajo el Gobierno de Sánchez", ha explicado el ministro.

Cuerpo también se ha pronunciado sobre las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien afirmó que está estudiando distintas fórmulas, incluso acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por las prácticas "profundamente desleales" de la francesa Ouigo en los corredores de alta velocidad donde opera y en los que compite con otros operadores, como Renfe e Iryo.

"Aquí, de nuevo, el ámbito europeo es la clave. Si se liberaliza en España, así tiene que ser en el resto de países y las empresas tienen que competir en igualdad en todos estos mercados y esto es lo que señala el ministro Puente", ha apuntado Cuerpo.

Además, el titular de Economía considera que otra cuestión importante son las ayudas públicas que den los distintos estados miembros a estas empresas para competir. "Ambos elementos son importantes para que la competencia sea sana y leal y no solo lleve a menores precios", ha recalcado.