Mancebo, jugador del Zamora CF: "Para nosotros la afición lo es todo"

"Una locura". "Algo mágico". "Inolvidable". "Maravilloso". Son algunos de los calificativos que desde el Zamora CF utilizan para referirse a lo ocurrido el domingo cuando el equipo rojiblanco, arropado por más de 5.000 seguidores, fue capaz de levantar un 2-0 en contra y eliminar al Sant Andreu para seguir vivo en la lucha por el ascenso a Primera RFEF.

Ahora, la plantilla está a dos partidos de su objetivo y quiere aprovecharlo, impulsado por esa energía creada desde las gradas. A pesar del cansancio y del enorme desgaste físico que supuso el encuentro de vuelta ante el Sant Andreu, en el vestuario están deseosos de que el balón eche a rodar y no se enfríe la "perfecta comunión" creada con la afición, digna de las mejores tardes en el Municipal zamorano. "Estamos con muchas ganas de que llegue el domingo porque el otro día fue mágico", destacaba Adrián Mancebo para quien la eliminatoria ante el Sanse será especial por su pasado en el cuadro madrileño, donde militó durante dos temporadas, logrando, incluso, el ascenso de Tercera a Segunda B.

El actual rojiblanco confesaba la satisfacción de todos los integrantes del primer equipo por el ambiente creado en el Ruta de la Plata y que, a su juicio, llegó a superar al vivido este mismo curso frente al Real Avilés y a los de Copa del Rey ante el Racing de Santander e, incluso, el Villarreal. "Para nosotros la afición lo es todo. De todos los años que llevo jugando al fútbol, es el día que más ambiente a favor he sentido. Desde dentro se sentía muchísimo, se notó. Ya los últimos minutos, con uno menos, parecía que teníamos los mismos jugadores. Siempre te queda una carrera más, un esfuerzo más…, pero cuando esprintabas y la gente te jaleaba, se notaba mucho y creo que ellos también lo notarían en contra". Este domingo a partir de las 19.30 horas, el Zamora CF vuelve a tener una cita con los suyos, con los que "confiaron en que la remontada era posible". "Pienso que nosotros no solo dimos la cara, sino que les dimos una alegría tremenda, cumplimos con el lema de toda la semana de ‘Elegir creer’, y ahora nos queda esta final. Pienso que la gente se va a volcar de nuevo con nosotros porque ven que somos capaces de cumplir el objetivo", y, de hecho, la venta de entradas para este choque avanza a buen ritmo.

"No quería ninguna, ni en pintura"

Respecto al rival que les ha tocado, Mancebo apuntaba que cualquiera de los que había en el bombo iba a ser difícil. "De los equipos que quedaban, fuera el que fuera iba a ser complicado. Quitando los que por clasificación y grupo no nos podían tocar, me paraba a mirar el resto y no quería ninguno ni en pintura, son equipazos todos. Luego, por distancia y que el viaje sea más cómodo para la afición, quería el Sanse, pero por dificultad no. A nivel de dificultad hemos tenido mala suerte porque nos ha tocado un segundo, pero también pienso que ya no hay tantas diferencias y los que estamos ahí es por méritos propios".

En cuanto a su estancia en el Sanse, la recuerda como "una etapa muy buena, fui muy feliz allí, disfruté mucho del fútbol y de su gente, porque, aunque no son muchos abonados, los que son hacen ruido y se hacen notar. Es un club al que siempre he tenido un cariño especial porque fue el primero en el que estuve a nivel sénior, y será bonito volver. Ojalá ascendamos nosotros", apuntó el futbolista madrileño. "Conozco al míster, a Pablo Álvarez (era el preparador físico en su etapa en el Sanse y sonó para el Zamora el pasado verano) y está haciendo las cosas muy bien, y su capitán, Saúl, que ha vuelto allí y también coincidí con él en la Cultural". Con estas premisas, Mancebo confía en poder sacar un resultado positivo en la ida y llevar a San Sebastián de los Reyes un buen marcador, sabiendo que en este caso el beneficio por mejor clasificación en liga regular será para los oponentes, a los que les valdría un empate al final de una posible prórroga si el tiempo reglamentario de la eliminatoria concluye con un resultado igualado. "Me espero que sea una eliminatoria más cerrada que con el Sant Andreu. Nosotros intentaremos sacar un buen resultado en casa, iremos a ganar como siempre, y llevarnos un buen marcador para la vuelta", concluyó el jugador.

Guille Perero celebra un gol como rojiblanco. | J. L. F. / Paz Fernández

Además del reencuentro de Mancebo con el Sanse, el destino decidió que los rojiblancos se jueguen el salto de categoría ante un equipo en el que milita un jugador que dejó grandes recuerdos entre la afición zamorana, Guille Perero. El club no pasaba por alto este hecho, y en redes sociales recordaba que Perero es "uno di noi", por todo lo vivido mientras defendió la camiseta rojiblanca.

Desde su llegada al club del Duero en 2019 se ganó el cariño de la afición por su entrega a la camiseta. Logró en verano de 2020 el ascenso a Segunda B en Palencia, en plena pandemia, tras superar al Numancia y a la Segoviana, y estuvo en el equipo que luchó por ascender a Segunda A en Almendralejo, siendo un "soldado" de David Movilla.

Él mismo en las redes sociales lanzaba un pequeño mensaje haciendo referencia a este reencuentro, aunque desde su club han declinado que pueda conceder entrevistas esta semana.

Romper muros en casa del Sanse

En el partido de vuelta, el 2 de junio, el Zamora CF regresará a un campo que no trae buenos recuerdos en la historia reciente del equipo, aunque será una nueva oportunidad de romper nuevos muros o maleficios. En Matapiñonera, el 9 de junio de 2019, perdieron ante el Alcobendas en el play-off de ascenso a Segunda B, un 2-0 que no fueron capaces de remontar en la vuelta en el Ruta. Ante el Sanse también jugaron en Primera RFEF, siendo el partido en Madrid el 14 de noviembre de 2021 y con un resultado negativo: un 3-1 a pesar de que los rojiblancos se adelantaron con gol de Carlos Ramos.