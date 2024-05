Un enemigo con poder goleador para el Zamora CF

No parece un rival sencillo la UD San Sebastián de los Reyes contra el que se jugará definitivamente el ascenso a Primera RFEF el Zamora CF en los dos próximos fines de semana. Se trata del segundo clasificado del potente grupo 5 de Segunda RFEF al que tan solo superó en la última jornada de Liga la Segoviana, que hizo valer su golaveraje particular para ascender de forma directa.

El Sanse llegó a la última jornada con la necesidad de ganar al Unión Adarve y que tanto la Segoviana como el Numancia no ganasen y los madrileños cumplieron en el estadio Vicente del Bosque de Madrid ganando por 0-2 con goles de Arasa. El Numancia de Soria perdía en Cáceres por un rotundo 5-0, pero la Segoviana no falló, ganó al Illescas por 1-0 y ya está en Primera RFEF.

De esta forma, el San Sebastián de los Reyes tendría que esperar al play off para regresar a la categoría de bronce del fútbol español, un año después de su descenso, ahora con el joven Pablo Álvarez en el banquillo al que llegó tras dos años en el Navalcarnero, y llegó a sonar para el Zamora. No fue sencilla la primera eliminatoria que vivieron los madrileños contra el Rayo Cantabria ya que no pasaron de un 2-2 en El Sardinero y este último fin de semana tuvieron que esperar a la prórroga para marcar el 1-0 que les dio el pase a la ronda final por el ascenso.

En el sorteo del pasado lunes el Zamora se encontró con un equipo con una gran capacidad goleadora como lo demuestra el hecho de que marcase 61 goles en la temporada regular a los que hay que sumar los tres de la primera eliminatoria del play off, una cifra que tan sólo superó el Pontevedra de Yago Iglesias con 66; el Athletic B con 68 y el Logroñés con 70, en el grupo 2; y el Europa con 63 en el grupo 3. Ha sido además el mejor equipo visitante del grupo 5 con 6 victorias y 8 empates, y ha bajado un poco en su balance de partidos en casa donde terminó la Liga cuarto con 10 victorias y cinco empates. Además fue, igualado con la Segoviana, el mejor en la segunda vuelta de la Liga, un dato que indica que ha llegado al play off en un gran momento de forma, refrendado por la única derrota que sufrió en las últimas once jornadas.

Pablo Álvarez suele ser de ideas fijas en cuanto a la confección de sus alineaciones que variaron mínimamente a lo largo de la temporada. El vasco Jagoba, con una buena experiencia acumulada en Segunda B y Segunda, se ha hecho con la titularidad en la portería. En la defensa se alternan como centrales Mayorga (Talavera y Avilés) y los madrileños Luque y Pareja, mientras en los laterales suelen actuar el ex de la Cultural Leonesa Saúl y Ocaña.

Macho y Yael actúan en el centro del campo, junto al ex de Unionistas Miki y al exrojiblanco Guille Perero, mientras los puntas goleadores son el colombiano Juancho y el catalán Andreu Arasa.

Es un equipo con una alta capacidad goleadora y con sus tantos repartidos entre muchos jugadores. Los mejores en esta faceta han sido, el colombiano Juancho, que jugó en el Salamanca en 2021 y 2022, y que en el Sanse ha firmado 13 dianas; y el catalán Andreu Arasa, un magnífico delantero formado en las canteras del Barça y Mallorca, y que ha pasado por Albacete y Levante, entre otros equipos, que acumuló 16 goles en la liga regular. Otro jugador muy efectivo está siendo el vallisoletano Guille Perero, ex jugador del Zamora CF, que suma siete dianas, mientras Binke ha firmado cuatro. Finalmente, con tres goles figuran en esta plantilla Hugo, Miki, Cotos y Mayorga.

E Ya hay fechas y horarios. Tras conocer que el Zamora CF establecía el partido de ida para este domingo 26 a las 19.30 horas, desde el Sanse han movido ficha. El club madrileño ha decidido que el encuentro de vuelta, el definitivo, sea el 2 de junio a las 17.00 horas.

