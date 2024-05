La piloto de Zamora Sara García lidera la clasificación femenina del Mundial tras la prueba Baja TT Extremadura

La piloto zamorana Sara García ha conseguido colocarse en lo más alto de la clasificación femenina del Mundial de Bajas tras la primera prueba, la TT Extremadura, celebrada en Badajoz.

Sin embargo, la zamorana no se conformó con brillar en la clasificación femenina (tanto del Mundial como del Campeonato de España), sino que también consiguió ser séptima de la general, que incluida a 72 participantes; situarse cuarta en la general del Campeonato del Mundo (21 participantes) igual que en la clasificación general del Campeonato de España de Rally (56 participantes), además de ser tercera en categoría Enduro del Campeonato de España de Rally, donde había 34 pilotos.

Ella misma aseguraba estar “muy satisfecha de los resultados de esta primera carrera de la temporada; creo que es el mejor resultado que he tenido hasta el momento en competición”. “Creo que me he esforzado muchísimo esta pretemporada para tratar de llegar lo más fuerte posible, ya que la moto de rally tiene un mayor peso que la de enduro con la que competía anteriormente y por tanto, mayor demanda física. El estar más fuerte físicamente me ha permitido mejorar mi concentración durante las agotadoras especiales”, señaló.

García no se libró de los contratiempos durante la carrera, cayendo en uno de los vados de río. “Entré en el paso de agua y de repente... ¡estaba en el suelo! Una de las piedras del fondo del río parecía hielo e hizo que me patinara la rueda delantera, haciendo que se sumergiera media moto”, apuntó la zamorana, quien tardo unos 7 preciados minutos en arrancar la moto, debido a que el filtro de aire se mojó y tuvo que quitar el agua del mismo para reanudar de nuevo la marcha.

La próxima cita del Mundial será de nuevo en casa, la Baja Aragón del 26 al 28 de julio en Teruel.

Carlos Blanco / cedida

Carlos Blanco

También estuvo en la cita el benaventano Carlos Blanco. El piloto se mostró feliz de haber podido acabar la prueba y quitarse la espina del pasado año. “Estoy contento porque he conseguido acabar y el año pasado gripamos la moto que traía”, señaló al tiempo que admitía que pudo disfrutar de las esta competición.