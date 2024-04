David Movilla: "Agradezco la visita a los jugadores"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, confirmó en rueda de prensa que Víctor de Aldama estuvo en el Ruta de la Plata antes del partido frente al Real Valladolid Promesas para conversar con los jugadores. Una visita de la que el técnico vasco rehuyó pronunciarse más allá que para dar las gracias al presidente del club por acudir al recinto.

"Víctor ha querido dar la cara delante de todos y ha estado en el vestuario. Hay que agradecer que haya querido estar con los jugadores", comentó, para añadir rápidamente que a él no le corresponde "trasladar mensaje alguno o lo que ocurre, más aún en el vestuario donde lo que ocurre es sagrado".

En cuanto al encuentro disputado ante el Real Valladolid, que acabó con empate a un gol, el entrenador señaló que "el miedo a perder, quizá, haya atenazado a los jugadores"

"No hemos sido capaces de ganar el encuentro. Hemos notado el aliento de la gente, su apoyo, pero lo cierto es que en la segunda mitad no ha ido por el discurrir que queríamos. Buscábamos tener balón en el campo contrario y buscarles arriba. El equipo se quiso estirar, pero el rival hizo gala de su calidad y no fuimos capaces", indicó el entrenador, señalando que el Zamora CF tuvo "la ocasión de Dani para poner el 2-0" antes de "una segunda mitad de la que no estoy satisfecho".

"El problema que hemos tenido no ha sido cuestión de defensa en la segunda mitad, por mucho que hayan generado; la problemática estuvo en que el balón no nos duró nada en campo contrario. Y a un equipo con la calidad como la del filial del Valladolid, si le haces ataques cortos, pues sufres ataques largos. Al descanso comentamos el intento por repetir esas situaciones que sí hicimos en el primer tiempo pero, no sé si por la necesidad, la tensión o la urgencia, el equipo no tuvo la convicción de tener el balón y que nos durara. Y esa fue la diferencia entre parte y parte, ha sido un debe tras el descanso y es la realidad. Quizá el miedo a perder, sabiendo lo que valía la victoria (el equipo sabía del resultado del Pontevedra), ha hecho los jugadores se hayan visto atenazados, no lo sé. Lo cierto es que no hemos tenido el balón lo suficiente tras el descanso y hemos defendido mucho tiempo. Nos han empatado un partido en el que habíamos hecho lo más difícil y en el que nos faltó la pausa con el balón en la segunda mitad para acumular pases", analizó el entrenador.