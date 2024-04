Roberto Aguirre toma las riendas del Vetusta y asegura que "hay posibilidades de salvarse"

El exentrenador del Zamora CF Roberto Aguirre salió ayer tras ponerse por primera vez a los mandos del Vetusta contento. Un primer contacto que le ha servido para conocer a sus nuevos jugadores, unos futbolistas que según el nuevo técnico del filial azul "tienen muchas ganas de conseguir el objetivo".

El Vetusta, rival del Zamora CF en el Grupo 1 de Segunda RFEF, tiene la promoción de permanencia a cuatro puntos, mientras que salvación directa se aleja a los seis cuando solo quedan ya cuatro partidos de Liga.

Sin embargo, y aunque las estadísticas jueguen en su contra, Aguirre declaró ayer tras su primer entrenamiento que "he visto al grupo con mucha responsabilidad, sabiendo lo que queda por delante y con muchas ganas de reivindicar sus capacidades". Un técnico optimista que recaló hace apenas unos días en El Requexón en sustitución de Jaime Álvarez, que fue cesado este lunes.

"Lo que queda por delante es muy difícil, pero no solo lo vamos a intentar. Hay posibilidades reales y la mentalidad que tenemos es de conseguirlo. Lo que he visto a través del entrenamiento, especialmente respecto a la ejecución y a la actitud de los jugadores, es muy positivo", indicó el nuevo míster azul. "Mis nuevos jugadores tienen ganas de creer y de conseguirlo. Me voy muy contento y con muchas ganas de ir a por algo que estamos convencidos de que lo podemos conseguir", declaró.

Con este cambio, el Vetusta puso fin a una etapa de casi tres campañas completas de Jaime como entrenador, que sirvió para sacar al Vetusta de Tercera, aunque con el riesgo evidente ahora de que recupere su sitio en esa categoría, y en el que se ha avanzado en la labor de formación, con resultados evidentes en el primer equipo.

Ahora, Roberto Aguirre asumirá la jefatura de la caseta del filial. Un técnico de 56 años que acumula un amplio bagaje en Segunda División B y Tercera. Aguirre tratará de tirar de experiencia ante una situación que es más que complicada. El Vetusta es ahora mismo 15.º en el Grupo I de Segunda Federación, con 30 puntos tras haber cosechado hasta la fecha 6 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

Suscríbete para seguir leyendo