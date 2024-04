Urraca Games selecciona a los atletas más en forma

El recinto de Ifeza acoge durante este fin de semana el magnífico espectáculo de fuerza y coordinación que suponen los Urraca Games, una competición del máximo nivel nacional en el que se dan cita tríos y parejas de participantes compitiendo por llevarse el título del "atleta más en forma".

Uno de los equipos en un ejercicio de halterofilia. | LOZ / Manuel López-Sueiras

Esta competición de cross training intenta abrirse un hueco en el calendario nacional con esta primera edición de un espectáculo total en el que no sólo podrán disfrutar los zamoranos de la parte meramente competitiva, sino también de diversos talleres de actividades complementarias como pueden ser la danza, crossfit para menores, haterofilia, suelo pélvico; o un gran concierto esta tarde a cargo de The Last Train y X Fitos Rock Band.

La zona de calentamiento con la zamorana Paula Sánchez levantando el gusano. | / Manuel López-Sueiras

Los Urraca Games han reunido a atletas de altísimo nivel como Elia Navarro, que ha participado en la máxima cita mundial de esta especialidad como son los Crossfit Games y que compite con Blar Ruis y que tiene como rival a la zamorana Beatriz Oñate que también pertenece a la categoría Master 35. Oñate es ya una competidora con amplia experiencia adquirida a lo largo de seis años de competición aunque debuta esta vez formando pareja con Ángelo Burgacci. Esta ha sido una buena oportunidad para que varios zamoranos se inicien en este tipo de espectaculares competiciones, como es el caso de la ex gimnasta del club Mapecca, Paula Sánchez, natural de Guarrate, que debutó en la tarde de ayer en la categoría Escalado (principiantes).

La competición del viernes se desarrolló durante toda la tarde y el programa comenzará a las 8.30 horas y de forma simultánea se desarrollarán los talleres de "Activa tu suelo pélvico", halterofilia, baile y crossfit, y por la tarde, la competición se trasladará a la piscina de la Ciudad Deportiva.

Además, en el recinto ferial se ha ubicado un market de productos deportivos y de productos zamoranos, un espacio infantil y un punto de información juvenil de la Concejalía de Juventud.

