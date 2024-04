Derrota del CD Villaralbo en La Balastera

Segunda derrota consecutiva para un Villaralbo que va a tener que seguir sudando tinta de aquí a final de temporada para asegurar la categoría. El partido ante el Palencia arrancó muy igualado con ambos equipos intentándose hacer con la posesión de la pelota y a partir de ahí generar superioridad en campo rival sometiendo al contrincante con la posesión. Con el correr de los minutos el campo se fue inclinando hacia el arco del cuadro zamorano. Los morados tomaron la iniciativa del juego asociativo en pos de poner en jaque el arco de Miguel. Pero la zaga del conjunto visitante no dejó fisuras y los pupilos de Miguel Ángel de los Mozos no acababan de encontrar a sus dos referencias en el frente de ataque, Jesús Torres y Adrián Herrera. El plan era dar un paso atrás que el Palencia adelantase líneas y en un balón largo a la espalda del eje de la zaga intentar cazar un contragolpe que pusiese por delante al Villaralbo. Las mejores acciones de peligro del primer acto llegaron del lado del cuadro morado, pero unas veces la falta de puntería del frente de ataque y otras el acierto de Miguel del Río bajo los palos permitían el 0-0. Muy bien el Villaralbo en términos de solidaridad defensiva que a base de esfuerzo y tesón supo contrarrestar a la perfección la diferencia de calidad que había entre ambos bandos.

Tras la reanudación, el partido siguió por los mismos derroteros. Con un Palencia incisivo en ataque que tras mucho esfuerzo acabó encontrando el camino del gol. Alejandro Gómez cobró ventaja para el cuadro local en los primeros compases en uno de los pocos desajustes defensivos del conjunto visitante que sirvieron para habilitar al propio Alex que libre de marca pudo ajusticiar con relativa facilidad a un Miguel del Río que no pudo hacer nada por abortar el único gol del partido que a la postre fue decisivo.

Los de Javier Álvarez de los Mozos cerraron filas y dejaron la pelota a un Villaralbo que no encontró la manera de generar peligro sobre el arco de Alberto González. Los zamoranos confundieron las prisas con precipitación y a partir de ahí llegaron las imprecisiones que no acababan de inquietar a un equipo que hasta la fecha sumaba diez partidos invictos y tan solo un gol encajado en su contra. El caso es que ante la inquietud de no poder poner en jaque a Alberto mediante el juego asociativo comenzaron los balones largos y bombeados ante los que la defensa palentina respondió con contundencia y anticipándose en el juego aéreo. A pesar de todo un Villaralbo corajudo no cejó en el empeño hasta el pitido final pero sin suerte esta vez.