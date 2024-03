Un buen Camarzana no da opción a su adversario

El CD Camarzana exhibió gran fortaleza ante su público en el choque frente a un Fresno de la Ribera que, pese a mostrarse voluntarioso, cayó goleado por 4-0 ante el férreo dominio de los locales.

El conjunto dirigido por Vega fue superior en todas las facetas del juego y no dio a los visitantes opción de inquietar la meta de Uña a lo largo del encuentro. Y no por que los de Salvador no lo intentaran a lo largo de la hora y media de partido.

Tras varias ocasiones fallidas, el CD Camarzana abrió el marcador con un tanto de Iván a los 32 minutos de juego. Fue la primera pieda de una goleada que cobró aún más forma cuatro minutos después con un tanto del goleador Denis que dejaría el duelo muy encarrilado al paso por vestuarios.

El Fresno de la Ribera no tiró la toalla y los pupilos de Salva iniciaron con energía el segundo tiempo. Sin embargo, la presión asfixiante de los del Tera marcaba la pauta a seguir en el juego y, cerca de la hora de juego, un gol en propia puerta daba sentencia al choque.

Con 3-0, el CD Camarzana no se relajó y se empeñó en recuperar su mejor versión en un buen partido que redondeó Denis con el 4-0.