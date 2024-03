El Recoletas Zamora gana en el último suspiro en casa de Azul Marino Viajes Mallorca

Recoletas Zamora consiguió una sufrida victoria en pista del Azul Marino Viajes Mallorca en un partido reñido y de gran intensidad que contó con buenos y malos momentos de ambos equipos, dando forma a un guion marcado por la igualdad y la alternancia de dominio. Un duelo que llegó igualado a los instantes finales y que decidió una acción de Sara Castro a poco más de un segundo del final.

El Recoletas Zamora no arrancó con buenas sensaciones en defensa y, pese a remontar el 3-1 de parcial con el que arrancó la contienda, no tardó en verse por debajo en el marcador dentro de unos primeros minutos que transcurrieron con bastantes fallos en el lanzamiento de ambos equipos. Aun así, el cuadro naranja no perdía de vista a un Azul Marino Viajes Mallorca que alcanzó el ecuador del primer cuarto con una renta mínima (9-8, m. 5).

El cuadro de Vasconcelos, gracias a un contragolpe, logró ponerse por delante. Las zamoranas pasaron a ser más agresivas en defensa y lograron robar más balones a un Azul Marino Viajes Mallorca que se amparó en el tiro de media y larga distancia para responder esta propuesta.

Un triple de Sara Castro por parte visitante y una gran acción de Kane incrementaban el casillero del Recoletas Zamora, pero su rival no aflojaba y el duelo seguía de lo más parejo. Equilibrio que las insulares amagaron con romper gracias a un triple pero que, con un parcial de 0-4 el equipo naranja decantó a su favor tras los primeros diez minutos (18-20).

El segundo cuarto tuvo unos primeros minutos de poca eficacia, llegando la primera canasta de mano de las locales tras varias posesiones. Un acierto al que respondió el cuadro de Vasconcelos con una canasta con tiro adicional de Effa después de varios intentos fallidos en la pintura.

La anotación creía a ritmo lento, con la defensa en zona del Recoletas Zamora muy activa cuyo esfuerzo no se veía recompensado en el aro rival. La mala selección de tiro visitante hizo que, a excepción de un triple de Ángela Vendrell, hacía que el marcador no reflejara grandes diferencias tras un cuarto de hora de juego (25-26, m. 15).

La recta final de la primera parte arrancó con un parcial de 4-0 que puso a las zamoranas por debajo en el tanteo y obligó a Vasconcelos a solicitar tiempo muerto. Un receso que no permitió mejorar la producción ofensiva visitante, verdadero lastre naranja que llevó el choque con empate en el tanteo (32-32) pese a la postrera reacción del Recoletas Zamora desde la línea de personal.

Una segunda mitad sin acierto

Effa antó la primera canasta del tercer parcial en apenas unos segundos. Fue el punto de partida a un guion muy similar al del comienzo del envite, con intercambio de canastas e igualdad en el tanteo. De nuevo con Recoletas Zamora por delante, pero esta vez con menos fallos en el tiro.

Al paso por los cinco minutos de reanudación, dos contragolpes pusieron por delante al Azul Marino Viajes Mallorca (41-38, m. 24). Un punto crítico al que las naranjas respondieron con un parcial de igual calibre culminado por triple de Vendrell que devolvía al equipo de Vasconcelos la iniciativa (43-44,m 27). Un buen momento de las visitantes que duró poco, ya que un triple rival después de dos tiros libres de Sara Castro daba lugar a un nuevo empate. Un acierto desde el exterior al que se agarraron las insulares para generar una nueva alternancia con un contundente parcial de 7-0 que les permitía encarar el tramo decisivo del envite con la mayor ventaja del choque a su favor (51-46).

Obligado a remontar, Recoletas Zamora trató de poner más ambición a su defensa y mordiente a su ofensiva. Sin embargo, los dos primeros minutos del último cuarto transcurrieron con un único acierto local desde la línea de tiros libres. Un balance insuficiente que llevaba a Vasconcelos a parar el partido tras una canasta desde el exterior de las baleares (54-46, m. 33).

El parón dio paso a la primera canasta naranja y a un robo con canasta de Isa Latorre que reducía diferencias. Restaban seis minutos y Recoletas Zamora daba inicio a un parcial con el que llegaría a situarse a un solo punto de su rival (54-53) mediado el último cuarto.

El buen hacer naranja con su base murciana como referencia se estiró durante los siguientes minutos. Latorre, desde la línea de personal, culminaba la remontada (54-55) y ponía al Recoletas Zamora en opción de pelar por el triunfo. Sin embargo, las baleares pusieron fin a su apagón ofensivo con la quinta falta visitante.

El choque llegaba igualado a su desenlace y los tiros de castigo a cada falta iban a decidir el ganador. Un intercambio de aciertos y fallos que llevó el partido a un 58-58 a falta de 15 segundos del final con posesión para las naranjas. Momento en el que, Isa Latorre asumió la responsabilidad y tiró de tres para, en el rebote, encontrar a una Sara Castro que, atenta, rompía la igualdad. Una canasta decisiva, pues Azul Marino Viajes Mallorca no acertó con su jugada de pizarra en el último segundo.