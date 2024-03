El Recoletas se lo juega todo en su visita al Azul Marino

El Recoletas Zamora está obligado a ganar todo lo que resta de liga regular para luchar por el primer puesto que da derecho al ascenso directo, y especialmente el partido de mañana en Palma de Mallorca, contra un Azul Marino que se presenta como un rival temible que no hace honor al décimo segundo puesto que ocupa en la clasificación general. Se trata de una de las mejores plantillas de la Liga pero no ha respondido hasta el momento a las espectativas creadas al comienzo de la tempora con una plantilla de grandes jugadoras como son Gabi Ocete, Alejandra Quirante (ex del Zamarat), Zayn Urbaniak (hermana de la canadiense Kim Donstauder, también ex jugadora del club naranja) o Nneka Ezeigbo (líder del Recoletas durante dos años), entre otras.

Pero el rendimiento esperado no se ha producido y acaba de producirse una reestructuración de la plantilla con la llegada de otras dos jugadoras con pasado en Zamora como son la inolvidable Bernice Mosby, que jugó en las dos primeras temporadas en Liga Endesa, y Maymona Diarra, una pívot de gran nivel que pasó por el Zamarat.

De momento, las dos nuevas incorporaciones no trajeron una nueva victoria en su debut de la pasada jornada, pero la calidad de ambas, sumada a la motivación que puedan tener el resto de las jugadoras, convierten al Azul Marino en un rival temible ante el que las de Ricardo Vasconcelos tendrán que mostrar su mejor baloncesto, como ya lo están haciendo en las últimas jornadas. No fue sencillo para las zamoranas ganar en la primera vuelta (68-60) y es de esperar que mañana en Palma vuelva a plantearse un partido muy duro.

Para esta tarde está programado el partido que disputará el líder Ardoi en Canarias frente a un Vega Lagunera que hará valer el factor cancha, y el Paterna, el otro gran rival por el primer puesto visita al Estepona (5º) que se ha reforzado con Nneka Ezeigbo. Y el Joventut (4º) protagonizará otro partido muy interesante en Alcobendas (7º).