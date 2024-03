El CB Zamora hará historia en su día de su cantera

El Club Baloncesto Zamora ultima ya los detalles del choque que este sábado en el Ángel Nieto disputará su primer equipo, el Zamora Enamora, frente al Starlabs Morón. Uno de los grandes encuentros de la Liga LEB Plata que mide al líder y al segundo clasificado de la conferencia Oeste, pero cuya relevancia excede este hecho. Principalmente porque el club ha elegido dicho día para exhibir el gran trabajo de cantera que está realizando, dando protagonismo a la base en una jornada llamada a ser histórica.

Rompiendo el patrón de sus partidos como local este año, en los que siempre ha colaborado con una asociación zamorana visibilizando su causa, la atención en el Ángel Nieto estará puesta en la cantera del CB Zamora. Unas categorías inferiores que no han parado de crecer durante los últimos años y que, bajo el abrigo y soporte de Caja Rural de Zamora, cuenta ya con la participación de 450 familias. Una cifra impensable no hace mucho tiempo atrás que ya convierte la jornada en una fecha memorable, más allá de si el Zamora Enamora de Saulo Hernández deja atado o no el título de campeón de conferencia por primera vez en su historia en la LEB Plata.

En un día señalado, ya que la contienda del primer equipo se cataloga como decisiva, el Club Baloncesto Zamora quiere hacer gala del buen estado de sus categorías inferiores. Una base que abarca ya desde jugadores y jugadoras con apenas cinco años de edad hasta un filial en Primera Nacional Masculina del que la afición azulona empieza ya a conocer nombres. No en vano, alguno de sus jugadores ha tenido ocasión esta temporada de jugar varios minutos bajo las órdenes de Saulo Hernández cuando las lesiones mermaban la rotación del Zamora Enamora.

Será una tarde para convertir el Ángel Nieto en una caldera de color azul, con los componentes de los más de 25 equipos que dan forma a la base de la estructura del CB Zamora ocupando la grada. Un espacio que abandonarán en el descanso para dejar una foto de familia cada curso más numerosa.

Once equipos en categoría regional (Innova Chef júnior masculino, Phone Repair cadete masculino «A», Equus Duri cadete masculino «B», Valenciana Shock infantil masculino Azul, Alser Dental infantil masculino Blanco, alevín Caja Rural masculino Azul, alevín Caja Rural masculino Blanco, Librería Semuret infantil femenino, pre-Infantil Caja Rural femenino A, alevín Caja Rural femenino «A» y Alevín Caja Rural femenino «B») respaldados por Caja Rural de Zamora, una Escuela de Baloncesto con más de 80 participantes y los equipos escolares de 13 centros de la provincia formados por técnicos del CB Zamora estarán presentes sobre la pista del Ángel Nieto en una celebración que aspira a ser redonde si el primer equipo termina por conseguir la victoria ante Starlabs Morón.