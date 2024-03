"El Recoletas vuelve a ser un equipo completo"

Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamarat, era un hombre feliz al finalizar el partido de ayer porque es consciente de que su equipo vuelve a ser el enemigo intratable que fue durante toda la primera vuelta de la Liga. El técnico de Oporto explicó que "era un partido que sabíamos que iba a ser complicadillo porque es un equipo que mete muchos puntos y es de los mejores en ataque. Sabíamos que teníamos que frenar su ataque y defender bien, y creo que lo hicimos muy bien", aunque puntualizó Vasconcelos que "en el rebote no estuvimos tan bien como a mi me gustaría, me gustaría haber cerrado mejor, sobre todo, los rebotes largos en los que no siempre estuvimos en la pelea, pero creo que hicimos un partido defensivo muy bueno y ellas han tenido dificultad para anotar en muchos momentos. Este es un equipo que vive de anotar, su motor es anotar, su gas y su energía es el anotar. Y creo que lo impedimos bien".

El entrenador del Recoletas Zamarat añadió que "AlQazeres tiene mucho rango de tiro y varias jugadoras que tiran de tres puntos y si cierras demasiado su juego interior y liberas los triples, sería un problema. Y creo que al final logramos esa estrategia de defeneer bien el "pick and roll" que no les permitió tener claro quién era la tiradora que iba a quedar sola, y los tiros que anotaban al final eran de rebote ofensivo que no estábamos colocadas para poderlo defender bien. Pero, insisto, defendimos bastante bien pero me apena el tema del rebote. Tenemos que cerrarlo mejor y pelear más los balones".

El Zamarat de los últimos partidos vuelve a ser el de la primera parte de la temporada pese a que ganar a Cáceres no era sencillo: "Yo lo veo porque toda la gente aporta más que pensar en el rival. El equipo vuelve a ser un equipo completo y eso me encanta, vuelve a ser un equipo en el que todas las jugadoras pueden aportar algo y eso me aporta esa felicidad, esa sensación de que puedes sacar gente del banquillo y sabes que suman, que no resta nadie".

El mes de marzo será importante ya que se jugarán cinco partidos y será importante el estado físico del Recoletas: "Estamos relativamente bien, si exceptuamos el problema de Adri Knecevic que todavía tardará algo en solucionarse y Didi Kane torció un tobillo pero pudo jugar y tendrá una semana un poco más difícil. Por lo demás, es lo normal en una temporada tan larga porque, son treinta partidos. Es casi como estar en una liga normal de Europa y jugar también la Eurocup. En Europa suelen ser doce equipos en su liga y solo hacen 22 jornadas y luego tienen las ocho restantes en competición europea, como nosotros. Son ligas muy largas y nosotros tenemos las lógicas molestias de una liga larga pero nada preocupante ni que se pueda comparar con el año anterior en que la situación era muy preocupante". Vasconcelos no quiere mirar a los demás "sin mirar primero a nosotros" por lo que no quiere valorar la victoria de ayer del líder Ardoi en Mallorca.