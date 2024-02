El Recoletas Zamora está atravesando su peor racha de la temporada. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos que le han llevado a perder el puesto de liderato para situarse en estos momentos en la tercera plaza la Liga Challenge. El entrenador de las naranjas admitía la “falta de confianza en sí mismas” de la que ahora mismo adolecen las suyas, un hecho que se vio incrementado el pasado fin de semana tras su última derrota en un encuentro que tuvo dos partes diferenciadas. “En la primera mitad defendimos bien y teníamos el partido dominado, pero en la segunda no lo hicimos bien”, algo que las llevó a perder el encuentro en lo que fue la primera derrota en casa de la plantilla.

Llegados a este punto si algo tiene claro que entrenador luso es que “hay que reaccionar, y hay que hacer algo positivo cada día, en cada entrenamiento”. “Hay que sacar siempre algo bueno de cada sesión”, añadió Vasconcelos que de cara al encuentro de este fin de semana tiene claro que lo que realmente le preocupa es su equipo y no el rival. “Sabemos que va a ser un partido complicado porque es un viaje largo a Melilla, pero a mí me preocupa más cómo estamos nosotros y qué cara vamos a mostrar”. A pesar del varapalo que supuso caer ante Joventut, el portugués aseguraba que la semana había sido bien, con “gente entrenando bien” y siendo conscientes de lo que sucede, pero dejó claro que “nuestro problema llega en el momento de competir porque no no hacemos como deberíamos”.

Con todo, para enfrentarse a Melilla sabe que necesitarán estar acertadas en muchos aspectos, pero todo pasará por “defender bien, estar acertadas al rebote, salir agresivas y lograr puntos en el rebote”, algo que es clave ante un rival enérgico.