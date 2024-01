El Atlético Benavente Caja Rural vence por 2-6 al Sala Ourense. Tras una primera parte complicada, los benaventanos supieron darle la vuelta al partido en una segunda parte espectacular donde arrollaron a su rival. Los de Benavente suman 3 puntos importantes para seguir acercándose a las posiciones de playoff.

La primera parte del encuentro empezó con muchísima energía por parte de los dos conjuntos, pese a tener estrategias de partido muy diferentes. Los locales enseguida se encerraron y optaron por basar su juego ofensivo en salir con contraataques muy rápidos y peligrosos. En cambio, los benaventanos tuvieron el dominio del balón desde el minuto 1, controlando el juego y dominando el tempo del partido. Los blanquiazules no se estaban sintiendo cómodos pese a tener el esférico, ya que los gallegos plantaron un bloque bajo muy cerrado que no les estaba permitiendo generar prácticamente ninguna ocasión de peligro real, y, por el otro lado, a los locales les estaba siendo muy fácil generar peligro a través de los contraataques cuando robaban el balón. Los de Marcos Vara lo estaban intentando de todas las maneras, pero no estaban consiguiendo sobrepasar el muro de los orensanos. Tras un ataque frustrado de los visitantes por un robo del rival, surgió un gran contraataque de los locales a través de una gran conducción de Alex que llevó el balón a línea de fondo. Desde esa posición se sacó un gran pase filtrado entre los defensas al segundo palo que Iago solo tuvo que empujar para poner a los suyos por delante del marcador en el minuto 14 de partido. El partido siguió en la misma dinámica, el Benavente empujando y bombardeando el área de los locales, pero estos habían montado un búnker a prueba de cualquier ataque rival y estaban anulando cualquier ataque visitante. Así termino la primera mitad del encuentro con un escueto 1-0 en el marcador que daba la sorpresa y el triunfo momentáneo a los de Orense.

La segunda parte no tuvo nada que ver con lo visto en el primer tiempo. Los blanquiazules empezaron empujando muchísimo y parecía que habían encontrado la fórmula para desarticular el muro gallego. Tan solo empezar la segunda mitad y en un solo minuto los benaventanos consiguieron darle la vuelta al marcador con dos rápidos goles en el minuto 25 de partido. El primero de Charlie, que mandó un trallazo impresionante al fondo de la red, imposible para el portero local, y el segundo de Josete tras una muy buena combinación de pases rápidos. El plan de partido de los locales se desmoronó en tan solo un minuto y todo lo que habían conseguido en una gran primera parte quedó en vano. Los visitantes siguieron apretando, aprovechando el mal momento de los locales, y en el 28´ volvieron a anotar otro gol, poniendo el 1-3 en el marcador con una gran finalización de Jorge. Los orensanos respondieron rápidamente a este gol y parecía que se volverían a enganchar al partido con un gran gol de Joel en el minuto 29´ que recortaba distancias para los locales, pero nada más lejos de la realidad, puesto que en el mismo minuto volvía a anotar Charlie para los foráneos y volvían a ampliar su ventaja. No hubo que esperar prácticamente nada para ver otro gol, ya que el mismo capitán blanquiazul en el 33´, tras una rápida recuperación de balón, volvía marcar para poner el 2-5 en el marcador. Tras esta diana el partido se relajó un poco y se volvieron a ver posesiones un poco más largas, hasta que en el minuto 37´ volvían a marcar los visitantes con un buen gol de Jiménez que ponía el definitivo 2-6 en el marcador.