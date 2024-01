Movilla: "El Guijuelo tiene unos números irrefutables"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, dejó ayer patente que quiere huir de la presión que pueda suponer para su equipo estos próximos cinco partidos en los que jugará contra rivales directos por el ascenso y aseguró que "todos los partidos valen tres puntos, sabemos de la dificultad de lo que tenemos enfrente y estamos muy centrados en el sábado porque no podemos pensar en ganar cinco partidos sin ganar el primero". Y también reconoció que el Guijuelo será un rival difícil: "En el partido de la primera vuelta se mostró superior a nosotros y en su campo tiene unos números que son irrefutables. Sólo dos equipos han conseguido puntuar allí y solo el Compostela ganó. Me preocupa más que su campo, su desarrollo, su buen hacer. Es un campo de hierba artificial como otros, no es tan pequeño como el del Covadonga y la dificultad la ponen sus jugadores y su comportamiento colectivo, no el estado del terreno de juego que condiciona pero no determina".

El Guijuelo, destaca entre otras cosas en que "cuando se siente presionado, busca la última línea, pero tiene otros muchos recursos en salida del balón y en ataque posicional. Para mi, es un equipo muy bien optimizado". El Zamora afronta este encuentro en una buena situación anímica y con todos sus efectivos, incluidos los nuevos fichajes: "Ya les he dicho a los jugadores que me están dando argumentos para que el 80 o 90 por ciento de la plantilla merezca jugar pero sabemos que eso no es posible y sólo el 50 por ciento lo hará desde el inicio. Es un buen problema para este equipo". "Hay que poner fútbol, hay que pensar en cómo neutralizar al rival que tiene un muy buen juego -añadió Movilla- y solo con músculo, no nos va a valer" y también la concentración parece importante para afrontar un partido como éste: "Es un equipo que a balón parado tiene grandes especialistas en la ejecución y grandes rematadores". En el Guijuelo figuran los ex rojiblancos Coque -que será baja-, Asiel y Garban. "Me voy a alegrar de todo lo bueno que les pase a los tres, porque dejaron una gran impronta en este club y en mi, personalmente".