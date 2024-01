El Ciudad de Benavente se impuso al Castrogonzalo en un partido con "buenas sensaciones" alcanzada en el estadio Alonso Pimentel y que terminó con victoria local por 4-1. Por primera vez en la historia de ambos equipos, su partido fue retransmitido por Twitch gracias a la cobertura de Futormes.

El partido fue dominado desde el minuto 1 por el equipo benaventano, que hizo notar su superioridad a base de controlar el balón y buscando combinaciones largas, aunque no conseguiría adelantarse hasta el minuto 15, cuando Churu aprovechó un córner para enviar el balón con un cabezazo certero al fondo de la red. Este gol, no le hizo conformarse al Ciudad de Benavente, si no que fue a por más, y en el minuto 33 encontraría la recompensa a su insistencia con un gol obra de Álvaro que, en una jugada de habilidad en el área, se abría hueco para disparar de forma precisa. Y se alcanzaba el descanso con un 2-0 a favor del equipo local que hacía justicia a lo observado en el terreno de juego. La segunda parte se inició de nuevo con un claro dominio del C. Benavente, que tendría como recompensa otro gol, en esta ocasión obra de Rafa, que definía de forma excelente una jugada individual, en la que demostró la habilidad que atesora. Minutos más tarde, David colocaría el cuarto y definitivo gol local que serviría para sentenciar el partido, aunque en el minuto 70 el Castrogonzalo anotó el tanto de “honor” con un Ciudad de Benavente más relajado.