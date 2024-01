El entrenador del Recoletas Zamarat reconoció al final del partido que "lo importante era ganar, teníamos que ganar fuera como fuera y volver a ver al equipo enchufado con toda la gente dedicada tanto a sumar como a animar. Fue bastante importante tener un equipo otra vez conjuntado y me voy a casa contento por las buenas sensaciones de hoy".

Vasconcelos no negó que "este equipo tiene calidad, no le ganas en un cuarto, y mientras tuvieron energía, nos lo pusieron muy difícil. Solo ganamos el segundo y el cuarto cuartos. Conseguimos mantener el ritmo y ellas no lo aguantaron, por eso hemos ganado con esa aparente facilidad porque tanto al final de la primera parte, como de la segunda, les costó un montón a ellas porque ya no tenían la energía necesaria para frenarnos".

El entrenador luso destacó que "hoy sumamos todas y por eso fuimos capaces de mantener el nivel físico. Ese, es de verdad, nuestro talento, nuestra fuerza y no la podemos perder".

Pero tal vez la mejor faceta del Recoletas este sábado fue su trabajo defensivo: "Que salta la gente bien de inicio, y luego la gente del banquillo sale enchufada, ese es el Zamarat que buscamos y que queremos, y la única versión del equipo para llegar a donde queremos llegar. Esa constancia de las once jugadoras".

El entrenador del Recoletas reconoció asimismo que "no somos un equipo supertirador y en eso tenemos partidos buenos y malos, pero a mi me gusta la constancia".