Ornella Santana, jugadora del Recoletas Zamora, señaló hoy en rueda de prensa que las naranjas afrontan su próximo partido con "una herida abierta" tras caer en Mijas y la lección aprendida de "no haber rivales fáciles en esta liga". Un conocimiento del que tratará sacar partido en el Ángel Nieto frente a Picken Claret.

"Haber perdido dolió bastante, era algo que no se esperaba. Obviamente, hay una herida ahí que hay que curar, pero el vestuario al día siguiente vino con la mejor cara posible para afrontar la semana y poder ganar el sábado", relató la argentina, señalando que lo sucedido en Mijas deja una clara lección: "No te puedes relajar en esta liga nunca, ni un minuto. Todos los equipos tienen muy buena plantilla y todos te pueden ganar; no puedes relajarte y creo que es lo que pasó el semana anterior". "Tenemos que sacar la mejor versión de cada una, la energía que tenemos y mejorar en los detalles. Intentar no relajarse y poner la cabeza donde la teníamos al principio de temporada", enfatizó.

En cuanto al adversario de la próxima jornada, Santana declaró: "Claret cuenta ahora con una nueva jugadora que ya es conocida para nosotros. Creo que ha mejorado muchísimo respecto a principios de temporada, ha firmado una evolución muy buena. Es un equipo que parece que no está pero, en dos acciones, se pone cerca y te aprieta. Está claro que esta liga no tiene rivales fáciles y Claret tampoco lo es. Esta es una liga competitiva y, aunque no todo el mundo tenga el mismo nivel, todos los equipos tienen las mismas ganas de vencer".