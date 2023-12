La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, evita confirmar en público que Madrid acogerá el Gran Premio de la Fórmula 1, pero ha empezado a preparar el terreno para que sea acogido positivamente por los madrileños y este jueves ha deslizado los beneficios que el Gobierno regional calcula que tendrá para Madrid. A falta de que la propia organización lo confirme, en cualquier caso, tanto desde el Gobierno regional como desde el sector privado se da por hecho desde hace días que la noticia llegará en los próximos días.

La dirigente madrileña ha defendido que la llegada del GP a la capital será "una oportunidad única" para la región y ha apuntado que generará un impacto directo de 4.500 millones de euros, aunque no lo ha especificado, se entiende que esta es la cantidad global que se prevé que aporte a la región en los diez años se espera que se celebre el evento en Madrid. Asimismo, ha deslizado que servirá para crear cerca de 8.200 puestos de trabajo y que atraerá la atención de 119 millones de personas: "Nos seguirían 70 millones a través de televisión y 49 por internet. Es una oportunidad única para promover Madrid también como un lugar de negocios y, sobre todo, para mejorar nuestra imagen como capital internacional del deporte".

En una respuesta a su portavoz parlamentario en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, Ayuso ha sumado que al celebrarse en el entorno del recinto de Ifema, el impacto en la conectividad y el transporte diario de la capital y el resto de la región será "muchísimo menor".

Competición con el GP de Cataluña

Una vez lanzados los datos, han llegado las críticas a la oposición en un pleno en el que la presidenta ha tenido intervenciones en un tono mucho menos bronco que en semanas anteriores. "No conozco ninguna capital ni ninguna región del mundo que diga a no a algo como la Fórmula 1", ha empezado a decir para después continuar: "Solo ocurre en una región donde la izquierda pone sobre sospecha cualquier transformación que es buena para Madrid. Cualquier administración pujaría por ello y esto demuestra que Madrid está de moda en el mundo".

También ha hecho referencia al GP de Cataluña, cuya supervivencia está en juego desde que Madrid entró en la puja por atraer este evento ya que la organización podría no tener interés en mantener dos circuitos en el mismo país. "Nosotros no sabemos si seguirá o no el gran Premio de Cataluña", ha señalado la presidenta para expresar después su deseo: "A mí, desde luego, me gustaría, porque creo que Cataluña y Madrid debemos seguir trabajando juntas". Sin embargo, ha dejado claro que su interés por la Fórmula 1 es claro y que no dudará en competir si es necesario: "Si tenemos esta oportunidad seguiremos apostando por ella". Y otra vez, para rematar, una crítica a los grupos de la oposición: "Entiendo que la izquierda buscará el lugar más conveniente para poner la pancarta, y atacar la imagen de la Fórmula 1, pero el sentir mayoritario de los madrileños y de cualquier persona con un poco de criterio es que un evento de estas características es bueno".