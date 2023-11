Zamora CF - Rayo Cantabria: Baldrich da el triunfo en el 90

Tirando de épica, como le gusta a este equipo, y ante su afición. El Zamora CF, con un gol de Baldrich en el minuto 90, superó este domingo a un buen Rayo Cantabria en un encuentro en el que el cansancio por el desgaste realizado la última semana se hizo notar entre los jugadores. Esta victoria permite a la plantilla de la capital del Duero seguir la estela del Ourense que también ganó y sigue líder.

Tras dos derrotas consecutivas (en Liga ante la Gimnástica Torrelavega y en Copa del Rey), en el cuadro rojiblanco había ganas, muchas ganas, de volver a sumar de tres en tres. La imagen de los de Movilla ante el “submarino amarillo” fue más que positiva, pero en la tarde de domingo lo que se necesitaba era una victoria que acabara con cualquier tipo de duelo que todavía podía quedar en el aire.

Enfrente, los zamoranos tenían al Rayo Cantabria, uno de los equipos revelación y filial del Racing, al que, por cierto, se eliminó en el “Torneo del KO” hace algunas semanas, aunque en esta ocasión el contexto era muy diferente. Para este compromiso, el entrenador de los rojiblancos apostó por un equipo muy similar al de pasado miércoles, un hecho con el que sorprendió ya que se podía pensar en que su idea era dar descanso dada la fatiga que podían presentar algunos de sus futbolistas. De este modo, salió con un once formado por Fermín Sobrón, Víctor López, Luimi Luengo, Javi Barrio, Adrián Bolo, Roger Marcé, Dani Hernández, Carlos Ramos, Etxaburu, Mancebo y Pito Camacho, lo que suponía pocas novedades respecto a la cita entre semana, aunque sí llamó la atención la posición de Bolo como “9” de los locales en el inicio, aunque terminó por retrasarse a su posición natural.

Con varias aproximaciones zamoranas arrancó un encuentro en el que los locales no tardaron en hacerse protagonistas. No se había cumplido el minuto 5 y el Zamora tenía totalmente encerrado a su rival, que intentaba desatascarse y repeler el peligro que llevaban los locales, tanto en jugada como a balón parado. El dominio del encuentro era incuestionable para una plantilla que buscaba con ahínco un gol que tuvo Pito Camacho en una acción que permitió a Álvaro a lucirse con un punterazo, y poco después Dani Hernández con un gran disparo. El Zamora pisaba constantemente área rival y avisaba de sus intenciones, mientras que los cántabros, que sufrieron la lesión de Jorge en los primeros compases, no estaban presentando nada en ataque y permitían a Fermín pasar una tarde plácida.

Aguantar ese ritmo iba a estar complicado y poco a poco el Rayo fue sacudiéndose complejos. Con la llegada al ecuador del primer tiempo los visitantes empezaron a crear y a tutear a los zamoranos, dando paso a un control más alterno sobre el “verde” del Ruta. Una buena parada de Fermín y un nuevo cabezazo de Bolo resultaron la antesala de minutos de locura sobre el terreno de juego de los que el Rayo estuvo cerca de sacar petróleo, sobre todo con un gran remate que el meta del Zamora pudo blocar a tiempo. Eran momentos complicados en los que el filial del Racing empezaba a creer en sí mismo pero la defensa zamorana supo mantenerlo a raya.

Segundo tiempo en el Ruta

El encuentro se reinició con el primer cambio en el cuadro local, Parra por Barrio, y un Zamora incisivo que buscó desequilibrar el choque y estuvo cerca de hacerlo en un córner que remató Luismi y que no entró por centímetros. El Rayo intentaba de contestar a esas embestidas y subir la presión, pero los locales mantenían bien posicionada su defensa, casi todo el tiempo, porque el visitante Mario pudo sorprender a un adelantado Fermín con un tiro que afortunadamente se fue desviado. La relajación volvía a estar prohibida pero las piernas empezaban a pesar tras una semana de mucho desgaste, y eso se reflejaba en el juego más espeso de lo habitual.

Lo vio Movilla que hizo un doble cambio para meter oxígeno en el campo mientras en el cuadro local se reclamaba un penalti sobre Luengo, que el colegiado no consideró. El ataque del Zamora aparecía a cuentagotas pero cuando lo hacía sí llevaba veneno, aunque el balón seguía sin entrar para desesperación colectiva.

Quedaban diez minutos y un desfondado Etxaburu volvía a intentarlo. Poco después lo hizo Baldrich pero con el mismo resultado y es que el añorado gol se estaba resistiendo. Con el Zamora CF totalmente volcado se llegó al añadido en busca de la épica y ahí sí. En el enésimo córner favor, Baldrich la engachó para poner el ansiado y definitivo 1-0.