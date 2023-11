El CD Villaralbo no puede desperdiciar hoy la oportunidad de sacar algo positivo del partido que jugará en casa contra el Palencia CF, uno de los equipos diseñados para luchar por el ascenso pero que no ha podido entrar todavía en los puestos de play off.

El equipo azulón está en el puesto décimo quinto, a sólo dos puntos del descenso y está obligado a sumar puntos cuando antes para no caer en el pozo de la clasificación del que siempre es muy difícil salir. No cabe duda de que el empate alcanzado el pasado domingo en su visita al Burgos Promesas habrá servido para reforzar la moral de los de Pablo Gil, pero el rival de esta tarde (16.00 horas) es muy difícil. El equipo palentino llegará con un viejo conocido de la afición azulona en el estadio de Villaferga, el técnico Diego Rojas que ya dirigió al Villaralbo en la temporada 2015-16 durante unos meses. Además en la plantilla del Palencia figura el ex del Zamora CF que estuvo en el equipo rojiblanco en la temporada del ascenso a Primera RFEF y en la siguiente en la que descendió con el Zamora a Segunda. Herrera jugó el pasado año en el Cristo Atlético y ha llegado en la presente al segundo equipo palentino. Está disfrutando de bastantes minutos a las órdenes de Diego Rojas pero tan sólo ha marcado un gol hasta el momento. Por otra parte, el CD Villaralbo y el Atlético Tordesillas han alcanzado un acuerdo por el que las entradas de los partidos que jueguen ambos equipos en el Grupo VIII tendrán un coste de cinco euros para los socios de ambas entidades.