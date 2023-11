Jornada nefasta para la cantera del CD Zamarat que no pudo saldar con victoria ninguno de los cinco partidos que sus equipos de base disputaron a nivel regional frente a escuadras de León y Ponferrada. Malos marcadores que, sin embargo, no reflejaron el buen trabajo de los jugadores y jugadoras del club naranja, cuyo progreso es notable cada semana.

En categoría júnior, los equipos naranja no gozaron de un buen fin de semana. Comenzando por el conjunto masculino, que tenía un duro encuentro ante la Cultural Leonesa "B". Un choque que arrancó con un primer cuarto igualado (10-13) al que los zamoranos no pudieron dar continuidad debido a sus precipitaciones en el juego. Una situación que conllevó a un 18-34 que no pudieron recuperar ante un entonado cuadro leonés (42-83).

Por su parte, el Gaza Caja Rural tampoco pudo saldar con victoria su partido. En este caso ante el Constructura Nistral y Bello de Ponferrada, frente al que cayó por 60-45. Un tanteo que reflejó la igualdad que hubo en un envite que las naranjas arrancaron con brío y las ideas claras, pero que decidió un contundente 28-7 en el segundo parcial.

Cadetes e infantiles tampoco ganaron

Tampoco tuvo fortuna en esta ocasión el Caja Rural Cañus Verus, que perdió por un claro 13-80 ante la Cultural Leonesa-Colegio Leonés, rival al que le bastó con imponer su superioridad física para dominar con mano de hierro el partido.

Las cadetes del Caja Rural Quesos Chillón también sucumbieron en la pasada jornada. En su caso, frente a un Ibermon 6,25 que saldó con más acierto el comienzo de un partido en el que la escuadra naranja nunca bajó los brazos y que acabó con 69-47 en el luminoso.

Al igual que sus mayores, las chicas del infantil femenino tampoco tuvieron éxito. También en Ponferrada, el Caja Rural Quesos Chillón cedió por 76-42 en un duelo dominado de principio a fin por la formación berciana, mucho más acertada e intensa que las naranjas.