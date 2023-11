Saulo Hernández, técnico del CB Zamora Enamora: "Hemos tenido muchos bajones"

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora, señaló al término del encuentro en Huelva que supuso la séptima victoria consecutiva de su equipo que los zamoranos firmaron "uno de sus peores partidos" en lo que va de temporada y que, por ello, "el encuentro fue mucho más difícil de lo que indicó el tanteo".

"Sin ninguna duda, el partido ha sido más difícil de lo que parece a simple vista mirando el resultado. Probablemente, este ha sido uno de nuestros peores partidos hasta ahora, al menos en el que menos sólidos nos hemos mostrado a lo largo de todo el encuentro", comentó el entrenador, apuntando: "hemos tenido más bajones que otras veces y, aunque por el resultado pueda parecer que ha sido una victoria fácil, en realidad hemos necesitado la mejor versión de nuestro mejor jugador, Buckingham, para ganar aquí en Huelva".

En relación a esos bajones, Saulo Hernández fue preguntado por si el esfuerzo y las rotaciones empiezan a pasar factura al líder, y el zamorano aseguró que el equipo "no está cansado" y que "cada partido cuenta mucho, lo suficiente como para no regalar minutos o rotar por rotar". "Hay que hacer el máximo esfuerzo y, aunque las sensaciones no fueran buenas, los cambios están motivados por necesidades del juego. Además, los jugadores y el cuerpo técnico están haciendo un trabajo fantástico a nivel físico", zanjó, afirmando también que pese a la corta rotación, "no se va a fichar por fichar" y que el 7-0 "da tranquilidad" en ese sentido.

Dentro de los aspectos más positivos del envite, Hernández no tuvo dudas a la hora de señalar que "la defensa" de los suyos volvió a ser sobresaliente. "Lo hablamos en pretemporada, es lo que nos tiene que definir como equipos. Ser sólidos atrás para, después, con independencia de estar acertado o no en aro contrario, que el rival tenga siempre la sensación de que le cuesta mucho cada punto", comentó Hernández.