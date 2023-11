La zamorana Sara García se ha situado en el puesto décimo de la general y en el primero de la categoría trail en el Addax Rally, seis días de rally en moto en el desierto marroquí de Merzouga, recorriendo más de mil kilómetros de zonas arenosas, pistas rocosas o las míticas dunas del Erg Chebbi. La primera etapa disputada este lunes se desarrolló sobre más de 240 Km de dunas y pistas de arena y piedra con inicio y final en el Erg Chebbi.

Sara García llegó ayer a la meta en el puesto décimo, con un tiempo de 8h09 a algo más de cinco horas del vencedor de la jornada, Mario Petrao, y se sitúa en el puesto noveno de la clasificación general que lidera Albert Martín. Por su parte, Javier Vega, marido de la piloto zamorana, finalizó la etapa tercero a solo tres minutos del primer clasificado y es segundo en la clasificación general.

"He ido super cómoda abriendo pista con 7 km a rumbo -declaró Sara García- para cruzar el erg de dunas y coger el río de arena donde me ha pillao mi marido. Iba brutal hasta que me he atascado y he tenido que levantar la moto en la primera duna, la he desatascado rápido gracias a la ayuda de Joan Carles, en la segunda, me he quedado atascada de nuevo y he perdido una hora intentando levantarla, hasta que el equipaso de Ingine Creators me ha echado la manita definitiva. Al final he entrado más tarde de las 6h 9’ que daban de tiempo máximo en la etapa aunque haciendo todo el recorrido y cogiendo todos los waypoints pero me aplicaron una penalización. Nos caemos de la general pero estoy super contenta con el ritmo que voy cogiendo con la Yamaha Teneré".

El Addax Rally comenzó el domingo con la etapa prólogo en la que Javier Vega terminó segundo y Sara García, quinta.