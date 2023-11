El Zamora espera sin complejos a un Racing de Santander temible en ataque

El Zamora CF prepara ya el partido de Copa de este miércoles en el que se enfrentará al histórico Racing de Santander, un clásico de Primera División que ha alcanzado en dos ocasiones las semifinales del torneo copero, y que trata de readaptarse a la Segunda tras superar el bache ecoómico y deportivo de la categoría de bronce que inició en 2014 y que intenta superar para recuperar el anterior nivel profesional desde la pasada campaña.

El de este miércoles será el encuentro entre uno de los mejores ataques de Segunda y una de las mejores defensas de la división de bronce como es la del Zamora que lleva ocho partidos de nueve sin encajar un solo gol.

El Racing es uno de los equipos con mayor capacidad goleadora de la Liga Hypermotion aunque tal vez su defensa podría dar más de si, y llegará al Ruta de la Plata situado en el octavo puesto a tan sólo dos puntos de las plazas de play off de ascenso. Hasta el domingo pasado no sabía lo que era perder en El Sardinero, donde acumulaba cinco victorias y un empate, pero el Racing de Ferrol le endosó un 1-3 que seguramente les de un plus de motivación a los cántabros este miércoles contra el Zamora. En este sentido, el técnico cántabro, José Alberto no dudó en declarar el domingo que “el vestuario está tocado en el orgullo, estamos jodidos, pero esto es fútbol y puede pasar. En tres días tenemos partido de Copa y en siete una nueva jornada de liga" con la visita a Alcorcón. "Hoy hemos sido un equipo muy vulnerable para nuestros defensas, los de atrás han estado muy expuestos", no dudó en reconocer José Alberto. Pese a todo, el entrenador cántabro añadió tras la derrota ante el Ferrol que "sigo teniendo convencimiento en el trabajo que hacemos y en los jugadores que tenemos, toca levantarse".

La actual temporada es calificada como positiva en el seno del club santanderino. Comenzó con una rotunda victoria por 4-0 ante el Eibar, pero pasaron cuatro jornadas hasta que llegó el siguiente triunfo frente a otro equipo vasco, el Amorebieta (1-0), también en los Campos de Sport, como el que logró frente al Albacete (2-1), pero especialmente importante resultó el conseguido contra el Sporting de Gijón (3-2) que le dio muchos ánimos para encadenar tres victorias seguidas ante Cartagena (2-3) y Burgos (3-0).

Es un equipo temible en el plano goleador este Racing que cuenta en la línea de ataque con un destacado fruto de La Masía azulgrana Gerard Fernández “Peque”, con cinco tantos, y el canterano del Córdoba Andrés Martín (Tenerife, Rayo Vallecano), con cuatro, aunque Arana y Ekain suman ya dos cada uno. Una delantera de ensueño que lo demuestra con goles.

José Alberto ha repetido alineaciones en los dos últimos partidos de Liga pero se desconoce qué hará en el Ruta de la Plata, los elegidos contra Burgos y Ferrol fueron Ezkieta, Dani Fernández, Germán, Mantilla, Saúl; Grenier (Aldasoro, 53), Morante (Pombo, 74), Andrés (Lago Junior, 53), Peque (Yeray, 46), Vicente; Arana (Ekain, 53). El Racing de Santander llegará a Zamora sin bajas en su plantilla.

En el Zamora, es previsible el regreso del Pito Camacho, una vez superadas las molestias que le impidieron jugar contra el Vetusta (3.0) el domingo, y Movilla seguramente realizará pruebas para seguir afianzando la línea defensiva en la que se están echando en falta hombres como Luismi o Juanan. Tampoco se descarta que pueda dar minutos en la portería a Troya que es sustituído en liga por Fermín Sobrón.