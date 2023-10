Los jugadores de la selección masculina vuelven a demotrar una vez más su realidad paralela. Después de las declaraciones de Carvajal en las que se desentendía de la lucha que están librando sus homónimas femeninas, ahora ha sido Alvaro Morata, capitán de la selección, quien se ha expresado sobre las declaraciones de Aitana Bonmatí en el programa 'Salvados', donde admitía que no estaba sorprendida por la falta de apoyo de sus compañeros hombres. "La selección masculina lleva tiempo ayudando a la femenina", dice Morata.

En el programa del pasado sábado de 'Salvados', la favorita a llevarse el Balón de Oro fue la protagonista. Bonmatí, además de relatar cómo está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera, aprovechó su altavoz para defender la causa que las jugadoras de la selección llevan meses luchando. Gonzo, el presentador, le preguntó a Aitana Bonmatí si esperaba más apoyo de los jugadores masculinos hacia ellas desde que estallara el 'Caso Rubiales' en la Federación Española. "Pues no, la verdad es que no", respondió la azulgrana.

La réplica del capitán

Una frase que no sorprendió a nadie, pero que tampoco dejó indiferente a quienes se dieron por aludidos. Dani Carvajal, tras la victoria del combinado nacional en Oslo, fue el primero en dar la réplica. "La verdad es que no sé a qué se refiere. No sé a qué se puede referir, si apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado. Ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación. O tratando de reestructurar todo el staff, todo lo que es de marketing, de comunicación, etcétera. Y nosotros estamos centrados en lo que nos toca", dijo contundente.

Ahora ha sido el turno para Alvaro Morata. "Si ella lo dice es porque se siente así. La selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo son las cosas que salen, lo hace desde hace tiempo. Soy el capitán y el encargado de ver todas esas cosas, se llevan muchos años ayudando y si tienen alguna cosa que decirnos o en la que podemos ayudar, saben que estamos disponibles", aseguró el jugador del Atlético. Un relato que choca con la realidad: solo dos futbolistas de Primera División (ninguno de la selección) fueron los que alzaron la voz cuando todo sucedió.