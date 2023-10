El Zamora CF: un equipo en el que jugar está muy caro

Una semana más, el Zamora CF sigue alargando su propio récord, siendo el único equipo imbatido de las principales categorías del fútbol español (Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF), lo que sin duda es una buena muestra de las aspiraciones de un vestuario que de puertas para fuera se aferra al "partido a partido".

Más allá de la victoria del Zamora CF, la sexta consecutiva, el encuentro en Orense (0-3) dejó otras buenas noticias como el regreso de Theo García a los terrenos de juego. El rojiblanco pisaba el campo en el minuto 68 y pudo compartir desde dentro este nuevo triunfo de un equipo que parece que no tiene techo, aunque, como admite Theo, sí le costó entrar en el partido. "Veníamos con las ideas muy claras y nos ha costado un poco entrar en el partido. Nos hemos encontrado con el balón parado al que nosotros le damos mucha importancia y en este tipo de campos dan puntos, como ha sido el caso. A partir de ahí nos hemos metido en el partido haciéndonos fuertes", recordaba el futbolista. "Es verdad que estábamos uno más en el campo (tras la expulsión de Prado en el 43’) y hemos ido creciendo con solidez defensiva. Por suerte y con trabajo, hemos podido ganar una vez más", añadió.

Respecto al hecho de continuar imbatidos, indicó que "independientemente de que estemos apretando arriba, o en bloque bajo o medio, somos un equipo sólido y solidario, con las ideas muy claras a nivel defensivo y eso nos da empaque a nosotros a nivel de confianza, y a nivel de la categoría nos da respeto, y tenemos que mantenerlo".

A título personal, Theo vivió su regreso tras estar totalmente recuperado de una lesión fastidiada y con dolor. "Estoy muy contento, pero tengo que reconocer que en momentos he sido poco paciente y poco respetuoso conmigo mismo porque he querido estar ya. Esa paciencia que no he tenido yo conmigo la han tenido mis compañeros y tengo que agradecérselo, han tenido un comportamiento ejemplar".

Por último, tras el choque ante el Ourense Theo se refirió a cómo ve el bloque y confesó que no haber estado nunca "en una plantilla en la que esté tan caro jugar y entrar en convocatoria". "Todo el mundo está dado el nivel y espero que se mantenga en el tiempo, y confío en que sea así porque es lo que nos da ser un equipo sólido que transmite. Lo más importante es que todos sumemos y aquí hasta el que se queda fuera aporta. Todo el mundo da, incluso cuando está enfadado porque no juega, y eso nos da un plus como equipo".

Por lo que se refiere a la clasificación, el Zamora, ya con 18 puntos, tiene a sus primeros perseguidores a 7: Pontevedra, Rayo Cantabria y Orense suman 11, y cierra la zona de play-off el Guijuelo con 10.

La realidad es que este año todo parece funcionar a la perfección y sin querer pronunciar la palabra "ascenso" el equipo se está haciendo fuere en la plaza que permite el salto directo a Primera RFEF. Sexta en la tabla está la Gimnástica con 10 puntos y le siguen el Fabril y Villalbés, con 9, Langreo, 8, y con 7 se encuentran Avilés y Arandina. Como décimo segundo se encuentra el Compostela, empatado a 6 puntos con el equipo que ahora mismo jugaría la Promoción, el Marino de Luanco, y el Oviedo B, ya en puestos de peligro. Cierran el descenso directo Coruxo, Covadonga, Valladolid Promesas y Cayón.

El estado de los dos lesionados

Los jugadores del Zamora CF Luis Rivas y Luismi Luengo tuvieron que retirarse antes de lo previsto en el encuentro del pasado sábado frente al Ourense (0-3). Por lo que respecta al atacante colombiano que, además, vio recompensado su trabajo con un gol que supuso el 0-2 en el minuto 45+3 se vio obligado a pedir el cambio al sufrir un golpe de calor que le impidió continuar muy a su pesar. Lo cierto es que las altas temperaturas que se vivieron en la ciudad gallega a la hora del compromiso liguero pasaron factura y obligaron a tener tiempo para la hidratación en pleno mes de octubre.

El segundo jugador que no pudo terminar el encuentro fue Luismi Luengo que recibió un fuerte golpe en el pecho en un lance del encuentro. Afortunadamente todo quedó en un susto y el central se reincorporará al trabajo grupal el martes o el miércoles, días en los que ya se empezará a preparar el siguiente choque ante otro oponente gallego, en este caso frente al Pontevedra de Yago Iglesias.

Por lo que respecta al resto de jugadores, salvo que haya algún cambio en negativo, están todos disponibles para ponerse a las órdenes de Movilla, incluido Carlos Parra, que ya podrá hacer todo el trabajo grupal con sus compañeros.

La plantilla tendrá descanso hasta el martes por la tarde, lo que les permitirá recargar pilas para lo que está por venir.

Vuelve Yago Iglesias

El que fuera entrenador del Zamora desde octubre de 2021, cuando sustituyó a David Movilla, hasta finales de la pasada temporada 22-23 volverá esta próxima jornada al Ruta de la Plata.

Yago Iglesias, actual técnico del Pontevedra, tratará de sorprender al líder imbatido en una plaza que sabe bien que es difícil y en la que ha jugado mucho como local pero también como visitante cuando vino en las filas del Compostela. También volverán como jugadores Garay y Charly López.

Luismi Luengo guardará reposo unos días

Yago Iglesias vuelve al Ruta de la Plata