Más allá de la victoria del Zamora CF, la sexta consecutiva de un equipo que todavía no ha encajado un gol, el encuentro en Orense (0-3) dejó otras buenas noticias como el regreso de Theo García a los terrenos de juego. El rojiblanco pisaba el campo en el minuto 68 y pudo compartir desde dentro este nuevo triunfo de un equipo que parece que no tiene techo, aunque, como admite Theo, sí le costó entrar en el partido. “Veníamos con las ides muy claras y nos ha costado un poco entrar en el partido. Nos hemos encontrado con el balón parado al que nosotros le damos mucha importancia y en este tipo de campos dan puntos, como ha sido el caso. A partir de ahí nos hemos metido en el partido haciéndonos fuertes”, recordaba el futbolista.

“Es verdad que estábamos uno más en el campo y hemos ido creciendo con solidez defensiva. Por suerte y con trabajo, hemos podido ganar una vez más”.

Respecto al hecho de continuar imbatidos, indicó que “independientemente de que estemos apretando arriba, o en bloque bajo o medio, somos un equipo sólido y solidario, con las ideas muy claras a nivel defensivo y eso nos da empaque a nosotros a nivel de confianza, y a nivel de la categoría nos da respeto, y tenemos que mantenerlo”.

A título personal, vivió su regreso tras estar totalmente recuperado de una lesión fastidiada y con dolor. “Estoy muy contento, pero tengo que reconocer que en momentos he sido poco paciente y poco respetuoso conmigo mismo porque he querido estar ya. Esa paciencia que no he tenido yo conmigo la han tenido mis compañeros y tengo que agradecérselo, han tenido un comportamiento ejemplar”.

Por último, tras el choque ante el Ourense Theo se refirió a cómo ve el bloque y confesó que no haber estado nunca “en una plantilla en la que esté tan caro jugar y entrar en convocatoria”. “Todo el mundo está dado el nivel y espero que se mantenga en el tiempo, y confío en que sea así porque es lo que nos da ser un equipo sólido que transmite. Lo más importante es que todos sumemos y aquí hasta el que se queda fuera aporta. Todo el mundo da, incluso cuando está enfadado porque no juega, y eso nos da un plus como equipo”.