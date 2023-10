Segunda jornada liguera para el Recoletas Zamora y primer desplazamiento que llevará a las naranjas a visitar al Claret, un equipo joven ante el que quieren seguir mejorando sus prestaciones. Así lo confirmó una de las veteranas, Adrijana Knezevic, quien dejó claro que en la plantilla son conscientes de que “podemos mejorar”. “Siempre es mejor empezar con victoria y también creo que es positivo que cada semana vayamos mejorando y no al revés. Aprender de cada partido”.

La jugadora tiene claro que hay que sacar cosas positivas de cada encuentro ir dar pasos adelante, siendo conscientes de que uno de los aspectos en los que deben progresar es en poner en práctica un juego más rápido y meter más agresividad en defensa.

También habló la serbia de su oponente de este sábado dejando claro, desde el inicio, que en esta competición no se puede denominar de "fácil" a ningún oponente". De las valencianas destacó su carácter joven insistiendo en que ellas no pueden ir relajadas ni confiándose. "Nuestro objetivo es ganar y siempre mejorar respecto al partido anterior", indicó al tiempo que dejaba claro que eso debe ser un "plus".

Vasconcelos: "Estamos construyendo un equipo"

También habló de la actualidad del equipo su entrenador, quien admitió que, poco a poco, van cogiendo ideas y adaptándose a lo que el staff quiere, pero admitió que todavía no están al 100% ajustadas. En este sentido hizo hincapié en que "se necesita tiempo y trabajar" y es que hay jugadoras que todavía, como es lógico, no están integradas ni en la forma de jugar, ni en el idioma, pero, a pesar de todo, el luso se mostró contento. "Vamos a más, cogiendo ideas y que la gente tenga las ideas cada vez más claras. Estamos construyendo un equipo, aunque todavía lejos de nuestra mejor versión".

También habló Vasconcelos del plantel valenciano, al que se medirán este sábado. Lo primero que quiso dejar claro el técnico del Zamarat es que "no hay rivales fáciles" y "si estás al 50% no lo sacas". "Es un equipo con puntos y buenos balances, pero al que le cuesta defender. Lo están haciendo bien y creo que va a ser un partido duro. A la hora de defender, debemos hacerlas sufrir", señaló.

Por último, Vasconcelos, que en principio podrá contar con todos sus efectivos para este encuentro ya que Ornella Santa ya está entrando con el grupo, insistió en que este año apostará por el reparto de minutos. Sobre este asunto explicó que cuando confeccionaron la plantilla tuvieron en cuenta la envergadura y hacer un equipo en el que todas las jugadoras puedan aportar cuando salgan a pista.